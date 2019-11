Expert na hybridní hrozby: Rusko ovlivní volby na Slovensku! Další kolo hysterie

Aktuality.sk přišly se zprávou, že Rusko zasáhne do parlamentních voleb na Slovensku. Sdělil to portálu Daniel Milo, expert na hybridní hrozby z nevládní organizace Globsec. Nicméně žádné důkazy expert neposkytl.

Milo tvrdí, že Rusko bude nejen podporovat výhodné pro ni kandidáty na sociálních sítích, ale také je bude tajně financovat. V podcastu uvádí, že ruská kampaň již startovala.

„Klíčovými achilovkami, na které bude mířit tato propaganda, by podle něj měly být příběhy o údajně řízené migraci, jakož i ‚poselství‘ o jakoby zkaženém Západě, který nám vnucuje cizí hodnoty. A cíl? Rozdělování společnosti, rozdmýchávání konfliktů a tím oslabování euroatlantického směřování země,“ zdůraznil autor článku Branislav Dobšinský, který právě s Milem hovořil.

„S tím, že Rusko dlouhodobě ovlivňuje volební procesy po celé Evropě - a proto se tomu zřejmě nevyhneme ani my, souhlasí i analytik organizace Atlantic council Jakub Kalenský,“ odkazuje autor na tvrzení dalšího odborníka.

Hlavné správy se obuly do Aktualit

Redaktor dalšího slovenského deníku Hlavné správy Samuel Gdovin přece jen pochybuje o pravosti slov výše uvedených odborníků.

„Proč tedy Daniel Milo z Globsec šíří takové nepodložené konspirační teorie o vměšování Ruska do slovenských voleb a naopak nemluví o vměšování Západu v čele s USA do našich voleb, když na to jsou jasné důkazy?“ ptá se Gdovin.

Gdovin odpověděl na vlastní otázku: podle něj je Globsec stejně jako řada dalších mimovládních organizací sponzorována Západem, a proto Milo mlčí o činnostech USA ve vztahu k EU.

„Zřejmým důvodem, proč Daniel Milo zamlčuje tyto skutečnosti o vměšování mimovládek placených ze Západu do našich voleb a naopak vymýšlí si nepodložené konspirace o vměšování Ruska, je to, že i jeho mimovládky Globsec je financována ze západních zdrojů,“ napsal autor.

Brusel obvinil Rusko ze zasahování do evropských voleb

Rusko se zapojilo do voleb do Evropského parlamentu, které se konaly v EU od 23. do 26. května. Tento závěr udělali po volbách autoři zprávy připravené Evropskou komisí a ministrem zahraničních věcí EU.

V červnu noviny Financial Times psaly, že v dokumentu byly shromážděny důkazy, že nějaké „ruské zdroje“ pokračují v dezinformačních činnostech zaměřených na „snižování účasti a ovlivňování preferencí voličů“.

Je však důležité si povšimnout, že i kdyby se měla do evropského volebního procesu zapojit nějaká země, nepřátelé Evropské unie stále nedosáhli svého cíle: účast ve volbách do Evropského parlamentu činila 51 % (o 8 % více než v roce 2014). To je nejvyšší za 25 let.

V posledních letech bylo Rusko opakovaně obviněno ze zasahování do voleb ve Spojených státech a několika evropských zemích. Moskva tato obvinění popírá.