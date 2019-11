Připravuje se Slovensko na něco? Plánuje se zvýšení počtu vojáků a aktivní spolupráce s Polskem

V materiálu se uvádí, že má ministerstvo v plánu zvýšit počet profesionálních vojáků. Na rok 2021 by připadalo číslo 14 562 a na rok 2026 celkem 16 716 vojáků. S jistým zvýšením se počítá v oblasti veřejného zájmu, například na rok 2021 počítá rezort s 6433 zaměstnanci.

„SR prosazuje svoje bezpečnostní zájmy ve zhoršeném a dynamicky měnícím se bezpečnostním prostředí, které se vyznačuje zejména nestabilitou, neurčitostí a nízkou předvídatelností jeho vývoje,“ píše se v materiálu.

Má docházet ke zvyšování obranných výdajů, především tedy v souvislosti s finančně náročnými strategickými projekty modernizace Ozbrojených sil SR, plněním spojeneckých závazků a závazků vyplývajících z účasti v PESCO. Cílem pro ministerstvo je dosáhnutí úrovně dvou procent HDP do roku 2024.

​Profesionální vojáci během vánočního období

Spolupráce s Polskem

Návrh, který slovenská vláda dnes schválila, se týkal i posílení policejních složek ze strany profesionálních vojáků během vánočního období. Jako odůvodnění uvedli aktuální bezpečnostní situaci v Evropě a vyhlášením druhého stupně teroristického ohrožení. Rezort vnitra požaduje navíc 16 příslušníků Ozbrojených sil SR v období od 22. listopadu do 1. ledna příštího roku pro potřeby Krajského ředitelství Policejního sboru Bratislava.

Slovensko a Polsko by spolu měly spolupracovat v oblasti vojenského letectva. Především by mělo jít o vojenský letecký výcvik, cvičení a plnění úloh spojených s Integrovaným systémem protivzdušné a protiraketové obrany NATO.

Do leteckého prostoru jiného státu budou moci vojenská letadla vstoupit pouze na základě diplomatického povolení a letového plánu v souladu s vnitrostátními zákony a předpisy daného státu kromě vzletů ALPHA/ROMEO SCRAMBLE v rámci Integrovaného systému protivzdušné a protiraketové obrany NATO.

​Pakliže by nastala tísňová situace, postupovalo by se podle zákonů, které jsou platné na území, kde k danému případu došlo. Co se týče leteckých nehod a incidentů, ty by se měly vyšetřovat společně.

Dohoda rovněž předpokládá vzájemnou výměnu informací o letištích, o klasifikaci současného rozdělení vzdušného prostoru, funkčnosti navigačních zařízení, povětrnostních podmínek a událostí týkajících se bezpečnosti letů.

Daná dohoda se uzavírá na neurčito a vstoupit do platnosti má 30. dnem ode dne doručení pozdějšího oznámení. Tímto oznámením se smluvní strany vzájemně informují o splnění všech vnitrostátních právních postupů nutných i pro nabytí platnosti.

​Prodloužení působení amerických jednotek

Dnešním dnem se slovenská vláda usnesla, že přítomnost ozbrojených sil Spojených států amerických za účelem zabezpečení výcviku a poradenství, bude prodloužena do 31. prosince roku 2020. Původně měl americký tým působit na slovenském území 18 měsíců od 1. června roku 2018. Nově však budou moci vojáci působit na Slovensku do konce příštího roku.