Blaha uctil památku československých a sovětských vojáků ve Svidníku. Napsal: Neosvobodili nás Američané, ale Rusové

Slovenský poslanec za stranu Směr-SD Ľuboš Blaha se ve svém příspěvku na Facebooku zaměřil na uctění památky osvoboditelů ve Svidníku. Ve svém vyjádření nezapomněl zopakovat, kdo nás to vlastně osvobodil.

Na začátku svého příspěvku Blaha připomíná, že dnes došlo k uctění památky osvoboditelů ve Svidníku, tedy československých a sovětských vojáků. Těm podle jeho slov vděčíme za to nejcennější. Tedy za to, že jsme. Jak poslanec dodal, oni umírali, abychom my mohli žít.

„Růže pro generála svobodu a maršála Koněva,“ napsal dále.

„Kdyby nevyhnali fašisty, Slovany by Němci zotročili a povraždili. A my bychom tu dnes nebyli. Děkuji Rusku a vždy budu. Ať nám nadávají do ruských agentů, komunistů, extrémistů – je mi to fuk. Pravda je pravda. A tu nezničí,“ pokračoval Blaha na Facebooku.

Skuteční hrdinové

Poslanec dále popsal své pocity, když se sklání před památníky osvoboditelů. Jak uvedl, o příjemné pocity nejde. „Vždy když se skláním před památníky našich osvoboditelů, bolí mě u srdce, když si vzpomenu, jak dnes do ruského národa kopou různé liberální příšery – ještě jednou, sluníčka: neosvobodili nás Američané, ale Rusové!“ vysvětlil svůj postoj Blaha.

Jak poslanec dále uvedl, on sám položil růži k památníku maršála Koněva na Dukle i k památníku generála Svobody ve Svidníku. Blaha právě tyto osoby označuje za skutečné hrdiny našich dějin a podle jeho slov pouze duchovní barbaři haní jejich památku. „My nezapomínáme,“ připomněl.

Blaha nezapomněl poděkovat Svidníku a Stropkovu a jak sám uvádí, nyní jde porazit liberální teror a zachránit Slovensko. Poděkování věnoval i lidem ze Směru, jelikož právě v těchto městech se Blaha účastnil besedy.

Blaha: A všichni víme, že Magduš, to je dno.https://t.co/nm0BctW3vq — Sputnik ČR (@sputnik_cz) 30. října 2019

​„Je krásné vidět, že lidé i přes americkou propagandu stále používají zdravý rozum, cítí solidaritu, chrání si naši kulturu a bojují za Slovensko,“ uvedl Blaha ohledně besedy, které se ve městech účastnil.

Blaha o Rusech

V jednom ze svých dřívějších příspěvků Blaha na svém Facebooku opsal své vztahy k Rusku. Ve Štrasburku jej totiž měla o rozhovor požádat ruská televizní stanice První kanál. V rozhovoru připomněl, že Slovensko bojovalo za to, aby byla ruské delegaci v Parlamentním shromáždění Rady Evropy vrácena hlasovací práva. Zároveň označil Slovensko a Rusko za přátelské národy.

V příspěvku zazněla však rovněž kritika na stranu jistých slovenských médií a mimovládních organizací. Blaha redaktorce vysvětlil, že na Slovensku existují média a mimovládní organizace, které platí západní mocnosti, a ty proto od rána do večera hází špínu na Rusko.