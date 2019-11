Mladý Slovák se na Instagramu vysmál policii a dostal pokutu

Policie Slovenské republiky se na svém profilu na Facebooku podělila o situaci, kterou strážníci řešili s jistým mladým mužem. Ten se na Instagramu vysmál svou fotografií slovenské policii. Zapomněl však, že internet není všemocný a policie by ho mohla na základě snímku a profilu vypátrat.

18letý Slovák sdílel na svém profilu na Instagramu fotografii, kde sedí za volantem a v ruce drží čtyři pokuty od policie. Z fotografie je zřejmé, že snímek pořídil za jízdy. Mladý muž do fotografie dopsal popisek:

„Tímto pozdravuji Policii Slovenské republiky a uděluji jim 1. místo v hide´n seek.“

Fotografii mladík sdílel na Instastories, což je funkce Instagramu, kdy daný snímek zmizí do 24 hodin a v klasickém vlákně se neobjeví. Na tuto fotografii reagovala i samotná slovenská policie na svém profilu na sociální síti Facebook. Dodala fotografii, kterou sdílel Slovák, a dopsala výstižný komentář: „Vysmál se policii na Instagramu, dostal pokutu.“

Policie píše, že se jedná o 18letého řidiče, který v září obdržel pokutu za rychlost ve výši 80 eur.

„Následně pokračoval v jízdě, během které si vyfotil pokutové bločky. V té chvíli jel podle tachometru asi 90 km/h – v jedné ruce držel bločky, ve druhé mobil. Tímto skvělým výtvorem se 'pochválil' oficiálnímu profilu Policejního sboru na Instagramu a kromě ironické poznámky neváhal použít emotikon vztyčeného prostředníčku,“ stojí v příspěvku, který zveřejnila Policie SR.

Jak policie dále uvádí, řidič byl na Instagramu Policejního sboru upozorněn, že jeho chování se bude řešit. „A i se tak stalo. Za své frajerství dostal dodatečnou pokutu 40 eur a kromě toho si získal takovou pověst ve svém okresu, že pro naše kolegy určitě bude i v budoucnu nepřehlédnutelný,“ píše se dále.

​Policisté upozornili na skutečnost, že se jedná o čerstvého 18letého řidiče.

„Místo toho, aby dodržoval pravidla silničního provozu, respektive měl alespoň pokoru při svém prvním (?) přestupku, tak má odvahu zaútočit veřejně vůči Policejnímu sboru a to tak, že se pochválí dalším přestupkem. Co z tohoto řidiče vyroste?“ dodala Policie Slovenské republiky.

​ „ Neumíš dodržovat pravidla? Máš smůlu“

U příspěvku se během hodiny rozvinula rozsáhlá diskuse, která stále pokračuje. Převážná většina komentářů se týkala kritiky na stranu mladého řidiče. „Sebrat papíry a možnost dělat řidičák o 10 let později… Takoví lidé fakt nepatří na silnici a to stejné, pokud nadýchají. Hned by se měl brát řidičák a ne až nad určitou promili, tak se lidé nepoučí… Neumíš dodržovat pravidla? Máš smůlu,“ zněl jeden z komentářů.

„Měl dostat 3násobek, možná by si uvědomil, jak se má chovat. To je ta dnešní mládež, dostanou papíry a už jsou mistři světa,“ myslí si další z komentujících.