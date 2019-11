Danko se vyjádřil k rezignaci Glváče: Mrzí mě, že SR ovládají emoce namísto racionálních věcí

Tento „problém“ vnímá ze strany Směru jako vyřešen, podotýká však, že klíčové je nyní sestavení a schvalování státního rozpočtu na rok 2020. „Toto jsou personální věci, plné emocí ve společnosti. Takové zásadní věci, jako čekají Slovensko při schvalování státního rozpočtu, jsou však priorita," prohlásil Danko.

Předseda parlamentu si přeje, aby politika nebyla o tom, kdo si co o kom myslí. „Konečně řešme to, co Slovensko potřebuje. Máme velký handicap k opětovnému zatraktivnění Slovenska. Slovensku uniká mnoho věcí z hlediska investic," upozornil.

Dodal, že je zoufalý z toho, proč se například neřeší existence ministerstva cestovního ruchu, ale stále se řeší jen osobní věci. „To jednou musí na Slovensku skončit, protože nás to zničí všechny,“ řekl Danko.

Martin Glváč rezignoval

Glváč informoval o své rezignaci včera 7.řijna na své facebookové stránce. Ve svém příspěvku dodal, že je připraven vzdát se i členství ve výboru pro kontrolu Vojenského zpravodajství, jestliže z kontrolních a bezpečnostních výborů odejdou poslanci, kteří měli kontakty s Mariánem Kočnerem.

„Minulý týden jsme Vás společně s předsedou strany Směr-SD Robertem Ficem informovali, že po svátcích oznámím své rozhodnutí v souvislosti s mediálním honem na mou osobu. Už tehdy jsem byl pevně rozhodnut, nebýt oslíka z Trnavy Matoviče se svým cirkusem, už by to dnes vůbec nebylo aktuální,“ napsal Glváč s tím, že odstoupit by také měl místopředseda parlamentu šéf Most-Hídu Béla Bugár.

Dříve předseda slovenské opoziční strany OĽaNO Igor Matovič představil novinářům komunikaci Glváče s Kočnerem přes aplikaci Viber. Ta měla proběhnout v letech 2014 až 2016. Matovič tehdy neuvedl, odkud informace má, ale za jejich pravost ručil.

Následně opozice vyzvala k odvolání Glváče z funkce místopředsedy Národní rady SR.