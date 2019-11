Předseda Národní rady Slovenské republiky Andrej Danko si myslí, že budování evropské armády by mělo být prioritou. Slovenský politik poukázal na slova francouzského prezidenta Emmanuela Macrona, který si podle něj také uvědomuje riziko situace, která vzniká v Turecku ve vztahu ke Kurdům a Sýrii. A co na to Rusko a USA?