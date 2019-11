„Vyčítat někomu kontakty s mafií? Borisi, dej si mozeček aspoň na oběd.“ Blaha poukázal na dvojí metr Kollára

S blížícími se volbami do slovenského parlamentu stoupá napětí mezi politickými stranami. V neděli se poslanec strany Směr-SD Luboš Blaha pustil do předsedy strany SME Rodina Borise Kollára, kterého obvinil ze styků s podsvětím.

Blaha u sebe na Facebooku okomentoval nedělní diskuzi v pořadu Na tělo na televizi Markíza. V ní proti sobě stáli šéf opoziční strany SME Rodina Kollár a místopředseda vládní strany Směr-SD a zároveň i ministr hospodářství Peter Žiga.

„V Threeme jsme se jasně dozvěděli, kdo je jejich šéf. A řekli, že se Kollár nemůže dostat do voleb 2020. Tito psi státní mafie byli vypuštěni na Kollára, ne na Kotlebu nebo Beblavého,“ odkázal Kollár na šéfa nacionalistické ĽSNS Mariána Kotlebu a předsedu strany SPOLU Miroslava Beblavého.

Kollár v pořadu odmítl povolební koalici se Směrem. Důvodem je komunikace Mariána Kočnera v aplikaci Threema, která unikla do médií. Z ní mimo jiné vyplývá, že měl vazby na předsedu strany Směr-SD Roberta Fica.

Blaha ale Kollerovi připomněl jeho vlastní pochybnou minulost.

„Vyčítat někomu, že zná mafiána a jmenovat se Boris Kollár – propánakrále. Vždyť ten chlap pašoval drogy, podnikal s Piťom, muckal se s Kočnerem a je spojený s mafií!“ napsal. „A toto naše ‚srdíčko‘ jde někomu vyčítat kontakty s mafií?“ odkázal Blaha na Kollárovo předvolební heslo „myslím srdcem“.

Kollár již delší dobu musí čelit obviněním, že se stýkal s mafií. V roce 2016 Ústav paměti národa, který shromažďuje informace o období nesvobody z let 1939 až 1989, uvedl, že začátkem 90. let pašoval drogy do bývalého Československa.

Rovněž se objevily fotografie z roku 2006 z dovolené na Kubě, na kterých je spolu s Jurajem Ondrejčákem, přezdívaným Piťo. Ten byl odsouzený k 18 letům ve vězení za řízení zločinecké skupiny. Kromě toho Marián Kočner tvrdí, že mezi nimi dohodl obchod. Kollár všechna obvinění popírá.

A právě kvůli tomu si Blaha vystřelil z Kollerova volebního hesla.

„Na škole nás učili, že srdce je sval, co pumpuje krev do těla. A že myslíme díky mozku. Jediný exemplář druhu homo sapiens sapiens, který přemýšlí srdcem, je podle předvolebních billboardů Boris Kollár. A dnes jsem pochopil, že to je opravdu možné,“ napsal.

„Ne, Boris vážně nemůže používat mozek. Dnes to dokázal v přímém přenosu,“ komentoval Blaha. „Borisi, dej si mozeček aspoň na oběd, možná ti pomůže,“ dodal.

Volby na Slovensku

Parlamentní volby se na Slovensku budou konat dne 29. února. Zemi druhým rokem otřásá politická krize, kterou způsobila vražda novináře Jána Kuciaka a jeho partnerky Martiny Kušnírové, k níž došlo v roce 2018.

Z objednání vraždy byl letos obviněn kontroverzní podnikatel Marián Kočner, který je rovněž obviněn z padělání směnek televize Markíza. Po jeho zatčení do médií unikly informace o jeho komunikaci prostřednictvím mobilní aplikace Threema. Z nich vyplývá, že měl Kočner styky s vysoce postavenými politiky, ale i se soudci a prokurátory.

Vražda novináře vyvolala vlnu demonstrací proti korupci v zemi, které organizuje iniciativa Za slušné Slovensko.