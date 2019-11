Lajčák: Slovensko považuje NATO za záruku své bezpečnosti

Předtím francouzský prezident Emmanuel Macron prohlásil v interview pro časopis Economist, že „NATO zcela ztratilo koordinaci uvnitř aliance, což můžeme charakterizovat jako ,mozkovou smrt’“.

„Nesouhlasím. Potřebujeme NATO, neboť je zárukou naší bezpečnosti, je to ukázka naší jednoty, pátý článek o kolektivní obraně je nevyhnutelný,“ řekl Lajčák novinářům před začátkem jednání ministrů zahraničních věcí zemí EU v Bruselu.

„NATO je pro Česko důležitá záruka bezpečnosti, i díky němu je v Evropě mír. Problém turecké ofenzívy rozpoutal mnoho vášní a oprávněně. Já sám jsem ji opakovaně ostře odsoudil. Lámat ale hůl nad organizací, jako je NATO, považuji za krátkozraké a potenciálně velmi nebezpečné. Doufám, že emoce brzy opadnou a začneme se zase bavit konstruktivně o tom, jak na Turecko dal vyvíjet pokud možno účinný tlak,“ řekl ministr pro Echo24.

Dříve se podobně jako Lajčák vyjádřil i český ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD). Podle něj lámat hůl nad na NATO je velmi nebezpečné.

Podle bývalého českého náčelníka generálního štábu a předsedy Vojenského výboru NATO Petra Pavla z prohlášení Macrona musí mít radost v Kremlu.

„Souhlasím s tím, že z toho jistě měli v Kremlu radost, protože to narušuje jednotu aliance a nahrává to tomu plánu prezidenta Putina ve stylu rozděl a panuj,“ řekl Pavel v nedělním pořadu Otázky Václava Moravce.

I česká eurokomisařka Věra Jourová uvedla, že je nutné se „vyvarovat všeho, co se v Kremlu bude slavit“. Upozornil i na to, že kvůli Macronovi, který brání rozšíření EU na Balkán, se může tento region dostat do sféry vlivu Ruska.

Německá kancléřka Angela Merkelová a generální tajemník NATO Jens Stoltenberg dříve také prohlásili, že nesdílejí ostrá hodnocení francouzského prezidenta ohledně „mozkové smrti“ aliance.

Macronovy výroky

Macron v rozhovoru pro The Economist kritizoval „agresivní činy“ ze strany Turecka na severu Sýrie a poznamenal, že Evropa musí začít přemýšlet o sobě jako o samostatné geopolitické síle.

Francouzský prezident dále uvedl, že po nástupu Donalda Trumpa do Bílého domu země EU již nemohou spoléhat na Spojené státy, a je proto nutné posílit vlastní obranu nezávisle na NATO. Vyzval i k obnovení strategického dialogu s Ruskem.