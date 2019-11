Nové okolnosti v případu vraždy Kuciaka a Kušnírové. Budou na lavici obžalovaných sedět jen Kočner a Zsuzsová?

Novinářka Tatiana Stará ve svém autorském článku připomíná, že v říjnu podal prokurátor speciální prokuratury k soudu obžalobu vůči čtyřem osobám, které jsou obviněny v případu vraždy Kuciaka a Kušnírové. Uvádí se, že za jejich úkladnou vraždu hrozí Miroslavu Marčekovi, Tomášovi Szabóovi, Aleně Zsuzsové a Mariánovi Kočnerovi doživotí.

Podle informací však Marček a Szabó mají na vyšetřování případu spolupracovat. Proto by se mohlo stát, že na hlavním líčení budou na lavici obžalovaných sedět jen objednatelé vraždy – Kočner a Zsuzsová. Deníku to údajně potvrdil zdroj z vyšetřování.

Pokud jde o obhájkyni Szabóa, ta tuto informaci nepotvrdila. Advokát Marčeka Martin Endrödy to odmítl komentovat.

Obžaloba Kočnera a dalších tří lidí

K věci se vyjádřila také mluvčí Úřadu speciální prokuratury Jana Tökölyová. Ta promluvila o spisu a obžalobě.

„Vyšetřovací spis má více než 25 tisíc stran a desítky příloh, mezi kterými jsou i zajištěné finanční prostředky a cennosti. Obžaloba má 93 stran,“ popsala rozsah Tökölyová.

Některá média na konci října přinesla první konkrétnější informace o obžalobě v případě vraždy novináře a jeho partnerky, k níž došlo v únoru roku 2018. Rodiny obětí si v trestním řízení uplatňují nemajetkovou újmu ve výši dva miliony eur.

​V říjnu v dané věci prokurátor Úřadu speciální prokuratury (USP) podal na Specializovaný trestní soud (STS) v Pezinku obžalobu na obviněného Kočnera a další tři osoby. Podle prokuratury existuje několik důkazů, které mají dokazovat vinu uvedených osob. Důkazy jsou prý mobilní telefony nebo i konkrétní bankovní převody.

Nicméně, klíčovým důkazem má být údajně černo-zlatý iPhone X Mariána Kočnera ve speciální verzi Bentley od společnosti Golden Ace Geneva. Takových telefonů bylo na světě vyrobena pouze 100 a Kočnerovi patří třináctý z ní. Slovenského podnikatele ale mají usvědčovat už i částečně zveřejněné zprávy z aplikace Threema , stejně jako historie zeměpisné lokalizace daného telefonu, a konkrétně osobní setkání Kočnera s třetími osobami.

Podle informací, které se objevily v médiích, prokuratura považuje za hlavního organizátora vraždy právě Kočnera. Druhou podezřelou „v pořadí“ je pak zprostředkovatelka Alena Zsuzsová. A právě různorodá komunikace Kočnera se Zsuzsovou je hlavním policejním důkazem. Mimo to si měl kontroverzní podnikatel podle obžaloby také objednat sledování Jána Kuciaka a dalších novinářů, a to u Petra Tótha.

Andruskó a snížený trest

Obžalovaní Zoltán Andruskó a Miroslav Marček měli potvrdit, že fotografie z jeho sledování posloužily i při přípravě jeho likvidace. Peter Tóth však nehovoří o sledování, nýbrž o paparazzi.

​Andruskó, který od začátku spolupracuje s policií, již uzavřel s prokurátorem dohodu o vině a trestu, který nepřesáhne šestnáct let. Jeho advokátka však médiím výši dohody trestu neprozradila. Právník rodiny Kuciaka, Daniel Lipšic, však uvedl, že došlo k mimořádnému snížení trestu, a to o více než jednu třetinu z trestu ve výši 25 let. Dotyčnému pomohlo to, že s policií a prokuraturou od počátku spolupracoval a jeho výpověď je tak klíčová.

„Výše trestu je tedy nižší než 16 let a může se pohybovat v rozmezí 8 až 16 let. Stalo se to, dalo se to i předpokládat,“ konstatoval Lipšic. Podle dostupných informací se ale výše trestu pohybuje kolem deseti let.

Zajímavé tedy je, že vzhledem k výše uvedenému tedy Andruskó v obžalobě proti této čtveřici vystupuje jako svědek, ačkoli sám vraždu zprostředkoval.

Výběry z banky

„Vražda měla být podle něj udělána tak, že Kuciaka unesou a on zmizí. Vrahové ho ale zabili v domě a zavraždili i jeho snoubenku Martinu Kušnírovou. To Zsuzsovou rozzlobilo,“ uvádí se. Následně se měla obžalovaná Zuszsová setkat s Kočnerem na Vajanského nábřeží v Bratislavě.

Andruskó měl také vypovědět, že den po vraždě Kuciaka přišel za Zsuzsovou a řekl jí, co se stalo.

V té době měl ale Kočner, jak se uvádí v obžalobě, vybrat v Tatra bance na Gorkého ulici peníze z bezpečnostní schránky, jež je vedena na jméno jeho dcery Karolíny. Vpodvečer se pak Zsuzsová v Komárnu opět setkala s Andruskem a zde mělo pravděpodobně dojít k předání hotovosti za vraždu. Údajně se jednalo o 50 tisíc eur, z nichž měl Andruskó dát každému vrahovi 20 tisíc a sám si 10 tisíc nechal.

V obžalobě se rovněž píše, že v průběhu jednoho až dvou týdnů měla Zsuzsová na žádost vrahů zajistit další peníze. Kočner prý tehdy v Tatra bance vybral dalších 50 tisíc eur.

Rodiny požadují nemajetkovou újmu

Kočner si měl podle vyšetřovatelů objednat Kuciakovu vraždu, protože byl novinář „poukazující na rozsáhlou ekonomickou trestnou činnost“ a neuměl na něj najít nic usvědčujícího, jelikož Kuciak žil bezúhonným životem.

Z dokumentu má vyplývat i to, že střelcem byl Marček, který se k tomu již dříve sám přiznal. Podle výpovědi Marčeka měl vrah v den vraždy zazvonit u dveří domu ve Velké Mači. Dveře mu otevřel Kuciak, kterého zabil. Kušnírová se pak rozběhla do kuchyně, kde popravil i ji.

Vrah údajně při odchodu ještě jednou střelil do těla Jána Kuciaka.

Uvádí se, že rodina slovenského novináře i matka jeho snoubenky, Zlatica Kušnírová, v trestním řízení uplatnili nemajetkovou újmu ve výši dva miliony eur.