„My jsme chránili Slovensko, oni z nás udělají americkou kolonii.“ Blaha spočítal všechny hříchy liberálů

Slovenský politolog ve svém příspěvku zmínil celkem pět oblastí, ve kterých porovnal politiku a úspěchy strany Směr-SD a vládnoucí koalice se selháním předchozí vlády a liberální opozice, které současně usiluje o moc. Těmito oblastmi jsou ekonomika, spravedlnost, sociální věci, zahraniční politika a kultura.

„Pravice veřejné finance rozvrátila, my jsme je zachránili“

V odstavci věnovaném ekonomickým úspěchům politik připomněl, že během vlády pravice veřejný dluh činil téměř 52 %, kdežto „za naší vlády je veřejný dluh menší než 49 %“, píše.

„Během vlády pravice, když zde o financích rozhodovali Sulík, Beblavý či Matovič, jsme měli deficit státního rozpočtu na úrovni 4,3 %. Naše vláda plánuje deficit příští rok na úrovni 0,49 %,“ poznamenal Blaha.

Chtějí dostat mafiány k moci

„A ti dobří, kteří zachrání Slovensko před mafií, jsou: Andrej Kiska, který figuruje v pozemkových podvodech popradské mafie. Miroslav Beblavý, který sloužil v gorilí vládě a setkával se s Haščákem z Penty. Boris Kollár, který obchodoval s mafiány jako je Piťo, který vraždil lidi nebo Igor Matovič, který pro své daňové podvody zneužil i svou vlastní matku,“ podotkl.

Blaha varoval, že pokud by se moci znovu chopila pravice, pak by se k řízení státu dostali mafiáni, oligarchové, odporné finanční skupiny a veškerá ta havěť, která už jednou komplet rozprodala Slovensko do zahraničí. Dále ve svém postu jmenoval hlavní postavy současné opozice a připomněl jim všechny jejich hříchy, například daňové podvody.

V neposlední řadě zmínil také Richarda Sulíka, který jako ředitel OLO prodal veřejný pozemek své vlastní firmě a vydělal si na tom jako král.

„Slovanofobie je také rasismus, pane Macrone!“ Francouzský prezident dostal výprask od Blahy. Schytala to i Čaputováhttps://t.co/0lWDKKLHUv — Sputnik ČR (@sputnik_cz) November 3, 2019

A co sociální politika?

Blaha je dále přesvědčen o tom, že v případě, že se moci znovu ujme pravice, pak by lidem vzala všechny sociální jistoty a pomáhala by jen bohatým velkopodnikatelům a korporacím.

Naopak současná vláda, podle slov Blahy, „radikálně zvýšila minimální mzdu, posílila pracující lidi v zákoníku práce, rekordně zvýšila rodičovský příspěvek, přidala pracovníkům příplatky za práci o víkendech a v noci“.

Blaha: Jsou z toho úplně paf. https://t.co/XRYFDGqP9h — Sputnik ČR (@sputnik_cz) October 30, 2019

Blaha: Pokud by se moci znovu chopila pravice, SR by přestala jako suverénní stát existovat a stala by se euroatlantickou kolonií

Politik dále hovořil o úspěších současné vlády v zahraniční politice.

„Za naší vlády jsme se v zahraniční politice postavili kvótám na migranty, odmítli jsme podepsat Marrákešskou deklaraci, stáhli jsme vojáky z Iráku, dramaticky zlepšili naše vztahy s Ruskou federací či Čínou, zabránili americké základně na našem území a bojovali jsme za náš národní zájem,“ oznámil Blaha a varoval před liberály, kteří mají v programu likvidaci slovenské národní suverenity a chtějí do země přivést migranty, zřídit zde americkou základnu se zbraněmi proti Rusku a kompletně zemi utopit v evropském federalismu.

Kulturní války a liberální extremismus

Předpovědi Blahy ohledně kulturní politiky svých oponentů ale také nevypadají radostně: „Slovensko bude v kulturní válce, která povede k liberálnímu teroru. Nastane vlna amerikanizace, která pohltí naši národní kulturu,“ míní.

„Pravice nabízí jen chaos, ožebračování, podvody a liberální výplach. My nabízíme sociální stát, vlastenectví, zdravé veřejné finance, suverenitu a ochranu národní kultury,“ napsal Blaha závěrem ve svém komentáři na Facebooku.