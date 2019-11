Slovní přestřelka v europarlamentu. Šimečku z Progresivního Slovenska naštvala paralela mezi EU a komunistickým režimem

Slovenský europoslanec Michal Šimečka z Progresivního Slovenska se v Bruselu ostře pohádal se svým kolegou ze Směru-SD Miroslavem Čížem. Stalo se tak přímo před zraky slovenských novinářů, kteří dorazili do Bruselu na střetnutí s poslanci Evropského parlamentu.

Hádka vypukla během debaty o tom, zda by čerpání z prostředků kohezní politiky EU Polskem a Maďarskem mělo být vázáno na fungování právního státu. Šimečka považuje seškrtání eurofondů za správné. S tím ale rozhodně nesouhlasil Číž.

„Rozhodnutími vlád, které vzešly ze svobodných voleb, nemohou trpět občané,“ uvedl Číž, který upozornil, že peníze jdou mimo jiné na opravy silnic a škol.

„To už mě fakt naštvalo. Možná proto, že moji vlastní rodinu pronásledovala StB. Ale zejména proto, že paralela mezi EU a komunistickým režimem je ten nejprimitivnější populismus, který používá už jen krajní pravice. A takto jsem to kolegovi Čížovi i řekl,“ napsal Šimečka v neděli na svůj Facebook.

Podle Číže je nepřijatelné, aby Evropská unie dělila státy na dobré a zlé a říkala, co se má dělat a co ne. Dále uvedl, že případné sankce budou mít za důsledek to, že se občané dotyčných států postaví ještě více za své domácí lídry. Přístup EU pak přirovnal k politice Sovětského svazu, což Šimečku rozčílilo.

Šimečka připomněl, že Evropská unie je dobrovolný spolek demokratických států a na rozdíl od normalizačního Československa, které bylo vojensky okupované, Slovensku nikdo nic nediktuje proti jeho vůli. Přitom se nebrání diskuzi o tom, zda škrtání eurofondů nepoškodí běžné občany Maďarska.

„Paralela mezi komunistickou totalitou a Evropskou unií je však přes čáru, obzvláště v době 30. výročí sametové revoluce,“ poznamenal. „EU je díky jednotnému trhu a svobodě tím nejlepším místem pro život na celé planetě,“ dodal.

Diskuzi rozzlobených poslanců raději ukončila moderátorka, která nastolila jiné téma.

Pětatřicetiletý Šimečka, který byl v letošních eurovolbách poprvé zvolen do Evropského parlamentu, během prezidentské kampaně na Slovensku radil v evropských otázkách Zuzaně Čaputové. V Evropském parlamentu je členem výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci.

„Vládní politici v Maďarsku a Polsku – nebo kdekoliv, kde se porušují základní evropské hodnoty EU – neuslyší mé jméno v nejbližších letech rádi,“ vzkázal u sebe na Facebooku dvěma členům Visegrádské skupiny.