Fico promluvil o dohodě o neútočení. Dle něj je ochranou stran před jejich sebedestrukcí. Pustil se i do opozice

Na portálu se uvádí, že předseda Směru-SD vyzval předsedu mimoparlamentní strany Za lidi Andreje Kisku, aby vysvětlil údajný vztah se šéfem podtatranského podsvětí. „Jaký byl jeho vztah k šéfovi podtatranského podsvětí, panu Žembovi, pokud jde o kšeftování s pozemky pod Tatrami?“ zaznělo z jeho úst na tiskové konferenci.

Kromě toho sepustil i do dalších opozičních lídrů. Těm vytkl různé kauzy. Zmínil například kauzu lídra mimoparlamentní koalice stran Progresivní Slovensko/Spolu Michala Trubana, která souvisela s drogami, či se dotkl programového lídra PS-Spolu Miroslava Beblavého v souvislosti s kauzou Gorila. Beblavý byl totiž státním tajemníkem v době druhé vlády Dzurindy.

Zároveň slovenský politik vyzval média, aby věnovala svou energii lídrům stran, které jsou součástí již zmiňované dohody. Selektivním přístupem ke Směru-SD a odlišným přístupem k ostatním stranám totiž podle něj škodí tomuto státu.

„Pokud neotevřete téma Kiska a jeho lichvářské kauzy, pak vás nemohu brát vážně,“ připomněl na konferenci.

​Dále Fico zdůraznil, že je jeho strana jasná demokratická levice a nikdy nemůže spolupracovat s extremismem. „Jsme jasně hodnotově orientovaná strana. Může jít Směr do vlády s někým, kdo je proti EU? Nemůže. Může jít do vlády s někým, kdo má jiný pohled na SNP? Nemůže. Může jít do vlády s někým, kdo má jiný pohled na sociální stát? Nemůže,“ reagoval na otázku, zda může vyloučit povolební spolupráci s ĽSNS.

Nakonec dodal, že každá zvolená strana v parlamentu je legitimní stranou.

Reakce Andreje Kisky

„Už mu to nevyšlo u scientologů, ani u Sorose. Teď našel nějakého mafiána, kterého jsem v životě neviděl. Nakonec to vždy po jeho vymyšlených příbězích dopadlo špatně – pro něj,“ podotkl Kiska ve svém stanovisku.

Na slova Fica reagoval i sám. Ten ve své reakci uvedl, že Fico cítí, že končí a má strach. Proto prý vytahuje konspirační teorie.

Poté doplnil, že jej porazil v prezidentských volbách, nejmenoval ho předsedou Ústavního soudu a napomohl tomu, aby už nebyl premiérem. „A teď ho se stranou Za lidi znovu porazíme v parlamentních volbách,“ tvrdí rozhodně.

Dohoda o neútočení

Dohodu o neútočení v létě podepsala mimoparlamentní strana KDH a koalice PS-Spolu. V pondělí se k ní přidala také Kiskova strana Za lidi. Uvádí se, že daná dohoda obsahuje dva konkrétní závazky. Strany se dohodly na vzájemném neútočení v předvolební kampani. Chtějí také hledat průnik v programových prioritách budoucí vlády. Nově zahrnuje také vyloučení povolební spolupráce se stranami Směr-SD, SNS a s extremisty.

​Touto dohodou chtějí navíc zúčastněné strany ukázat, že spolu umí komunikovat. Lídr koalice PS-Spolu Michal Truban se totiž nechal slyšet, že je ve společnosti cítit jistá skepse a možná i beznaděj z toho, že opozice neumí komunikovat a vypadá to, že se hádá.

Truban dále prozradil, že už i strana SAS avizovala, že má zájem se k dané dohodě připojit. S předsedou strany Richardem Sulíkem se ale Truban chce setkat v soukromí a prodiskutovat další kroky.

Také předseda KDH Alojz Hlina vidí podpis dohody jako dobrou věc. Podle jeho názoru to byl zárodek jádra změny. Stejný názor sdílí i Kiska. Dle jeho mínění totiž také dojde na Slovensku ke změně a vlast se tak vrátí zpět občanům.