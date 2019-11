Byla zveřejněna identita obětí z tragické nehody na Slovensku

Podle příspěvku Policie SR bylo z dvanácti osob celkem 5 středoškoláků ve věku 15 – 16 let. Nejstarší oběť měla 70 let. Uvádí se, že zemřeli také rodiče studentky, která se momentálně nachází v nemocnici.

Devět obětí nehody pochází z obce Kolíňany. Starosta obce zveřejnil na Facebooku fotografii, kde se nachází tabule se jmény obětí.

Podle portálu Info.sk poskytne Nitranský samosprávní kraj (NSK) veškerou pomoc a podporu Střední odborné škole techniky a služeb v Nitře. Právě tato škola patří mezi ty, kterých se tragédie dotkla nejvíce. Ze školy zahynuli celkem čtyři studenti a další utrpěli zranění různého rozsahu. Ředitelce školy Daně Kročkové přišel vyjádřit osobně lítost nad úmrtím mladých lidí předseda NSK Milan Belica.

„Přijal od ní zdrcující informaci, že kromě čtyř přímých obětí z řad školy zahynuli i oba rodiče žákyně, která sama leží v nemocnici s lehčími poraněními. Další žák je hospitalizován s těžkými zraněními a jeden student vyvázl s lehkými zraněními,“ sdělila mluvčí předsedy NSK Oľga Prekopová.

Státní smutek na Slovensku

„Svolal jsem dnes na 11. hodinu mimořádné jednání vlády, abych jí navrhl vyhlášení státního smutku za oběti včerejší tragické havárie autobusu u Nitry. Rodiny dvanácti lidí, z toho čtyř dětí, mají za sebou zřejmě nejtěžší noc svého života,“ uvedl předseda slovenské vlády.

Peter Pellegrini zveřejnil na svém profilu na Facebooku příspěvek, ve kterém se k dané situaci vyjádřil

Zároveň dodal, že se sluší, aby se celá země v pátek připojila v tichosti k jejich smutku a vzdala úctu všem, kteří se z včerejší cesty už nikdy nevrátí. Slovenská vláda dnes návrh Pellegriniho přijala a státní smutek bude vyhlášen na Slovensku na pátek 15. listopadu.

Reakce politiků

Na tragickou dopravní nehodu reagovala řada politiků. Svou soustrast vyjádřil premiér Peter Pellegrini, který zrušil zahraniční návštěvu Kypru a mířil rovnou na místo nehody. Na Facebooku reagovala i prezidentka Zuzana Čaputová. V příspěvku zároveň vyzvala k opatrné a ohleduplné jízdě, aby se všichni vraceli šťastně ke svým rodinám.

​Prezident Česka Miloš Zeman poslal kondolenční dopis slovenské prezidentce. „Slova mohou jen stěží vyjádřit bolest a smutek nad zmařenými lidskými životy. Dovolte mi, abych Vám jménem svým i jménem české veřejnosti vyjádřil hlubokou soustrast. V této pohnuté chvíli jsme myšlenkami s Vámi,“ napsal Čaputové Zeman. Také premiér ČR Andrej Babiš vyjádřil soustrast Slovensku.

Nejtragičtější nehoda v dějinách SR

Včerejší dopravní nehoda je jedna z nejtragičtějších v dějinách Slovenska. Došlo ke srážce linkového autobusu, který převážel především školáky a studenty, a nákladního vozu, který vezl kamení. Uvádí se, že ke srážce došlo poté, co řidič nákladního vozidla vjel do protisměru. Policie odstraňovala následky dopravní nehody do pozdních nočních hodin a i ráno byli policisté stále na místě, informovali policisté v příspěvku na Facebooku.