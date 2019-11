Pellegrini o 50denním moratoriu na průzkumy: Zákon potřebné hlasy na prolomení veta prezidentky nezíská

V rádiu Pellegrini oznámil, že předpokládá, že daný zákon nezíská potřebných 76 hlasů na prolomení veta prezidentky. Podle jeho slov by museli koaliční poslanci zvažovat, zda půjdou do otevřené spolupráce s ĽSNS, aby prolomili veto Čaputové. Rovněž dodal, že se mu hledá těžko logika na číslo 50 dnů, což je počet dní přede dnem parlamentních voleb, kdy by se nemohly zveřejňovat průzkumy politických preferencí.

Slovenský premiér dále potvrdil, že hlasování o stratifikaci nemocnic bude předložené opětovně i na listopadové schůzi Národní rady SR.

„Bude to v parlamentu a na této schůzi budou muset poslanci jasně hlasováním říct, co s tím udělají,“ dodal premiér.

​Čaputová o moratoriu

Prezidentka SR Zuzana Čaputová oznámila během brífinku, že prodloužení moratoria nepodepíše. Podle jejích slov je novela zákona v rozporu s několika právy, které garantuje Ústava Slovenské republiky. Má jít například o právo na informace, shromažďovaní či šíření informací. Kromě toho je novela i v rozporu s principem právní jistoty a potlačuje politickou soutěž v zemi. Proto uvedla, že vrátí novelu slovenskému parlamentu.

Moratorium na předvolební průzkumy

Jak sdělila sama prezidentka, nepovažuje podepsání zákona za správný krok. Pokud by bylo její veto prolomeno, nechala se slyšet, že se obrátí na Ústavní soud. Ke kritice se mimo jiné připojil i ministr zahraničí Miroslav Lajčák. Podle něj by akceptace moratoria byla krátkozrakým politickým řešením snižujícím prestiž země.

Dne 28. října slovenská Národní rada schválila návrh koaličních poslanců Směr-SD, který prodlužuje moratorium na volební průzkumy ze 14 dní na 50 dní. Ještě předtím novelu kritizovali opoziční poslanci. Řada stran avizovala, že pokud novela začne platit, obratí se na Ústavní soud SR.

Schválení zákona podpořilo 74 poslanců, na prolomení věta prezidentky je třeba o dva hlasy více.

Parlamentní volby na Slovensku

Podle předsedy slovenského parlamentu Andreje Danka osmé volby do Národní rady Slovesné republiky proběhnou 29. února. Již 5. listopadu oficiálně začala politická kampaň.

Slovenský premiér Pellegrini apeluje na očištění soudcovského stavu https://t.co/aZcJKzmvmH pic.twitter.com/5KwZnyhLud — Sputnik ČR (@sputnik_cz) 6. října 2019

​Politické strany, hnutí či koalice mají podat kandidátní listiny s maximálně 150 kandidáty nejpozději 90 dnů před volbami, což připadá na 1. prosince. Kampaň končí 48 hodin před dnem konání voleb. Vysílání politické reklamy je povoleno jen 21 dní před konáním voleb a musí skončit spolu s volební kampaní 48 hodin před volbami.