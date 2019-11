Překvapení pro prezidenta: Zeman dostal od Danka mimořádně cenný dar

Slovenská média o tom informoval Dankův mluvčí Tomáš Kostelník s tím, že se politici setkali poté, co český prezident v Bratislavě slavnostně otevřel Český dům.

Během společné diskuse mu šéf Národní rady (NR) SR k otevření Českého domu blahopřál a vyslovil přání, že to bude místo přátelství, které slovenský a český národ ještě více sblíží.

Poznamenává se, že Danko Zemanovi při této příležitosti předal dar.

„Při návštěvě pana prezidenta Zemana v jeho kanceláři na Pražském hradě jsem si všiml, že má několik portrétů či jiných připomínek největších světových politiků. I proto jsem se mu rozhodl darovat vlastnoručně napsaný dopis Winstonem Churchillem,“ prohlásil slovenský politik.

Navíc zdůraznil, že český prezident má Churchilla v mimořádné oblibě.

„Někdejšího britského předsedu vlády, jehož lze považovat za jednoho z největších státníků 20. století, hlava českého státu před pěti lety dokonce in memoriam ocenil. Nejvyšší české státní vyznamenání si tehdy převzal vnuk Winstona Churchilla, Nicholas Soames,“ dodal Kostelník.

Jak vyplývá z Dankova příspěvku na Facebooku, obdarovaným byl dnes nejen Miloš Zeman. Bývalý prezident Slovenské republiky Ivan Gasparovič dostal fujaru.

Dárek může i rozesmát

Na začátku října jsme informovali o tom, že zakladatel a bývalý předseda TOP 09 Miroslav Kalousek na svém Facebooku zveřejnil příspěvek, ve kterém se vysmál poslanci a členovi KSČM Zdeňku Ondráčkovi.

„Pan poslanec Ondráček měl nedávno narozeniny. V pivovaru v Kostelci nad Černými lesy jsem mu proto koupil dárek. Doufám, že mu udělá radost,” napsal Kalousek na svém Facebooku.

Přidal také fotku lahve piva, na které bylo napsáno „Mlátička“. Odkazuje to na Ondráčkovu přezdívku, kterou dostal v souvislosti s jeho službou v Sboru národní bezpečnosti, během které zasahoval v lednu 1989 proti demonstrantům na akci tzv. Palachova týdne.

Sledující Kalouska na Facebooku tento příspěvek aktivně komentovali.

„Za to já bych Vám dal jako dárek prázdnou pokladnu a v ní účet na dluhy, jakými jste naši republiku zadlužil,” napsal jeden.

„Doufám, že ho druhý den ráno bude bolet hlava jako po úderu pendrekem,” uvedl další.

„Určitě mu to radost udělá. Jen co opíše nějakou další diplomku, tak se do toho pustí,” okomentovala komentátorka.