Chmelár sundal havlistům růžové brýle: „Havel na Hrad“ se u nás nikdy neskandovalo. Vzdát hold revoluci je možné jedině…

„Souhlas s vaším názorem... Věřili jsme revoluci v našich srdcích a mysleli, že se naše země mění k lepšímu, ale ve skutečnosti jsme se jen stali součástí hry mocných při novodobé vlně kolonizace východní Evropy,“ okomentoval jeden z uživatelů sítě nedělní příspěvek slovenského politika Eduarda Chmelára na Facebooku.

Letošní kandidát na post prezidenta Slovenské republiky ve svém statusu totiž informuje o tom, že se na budově Slovenské národní galerie objevily revoluční hesla z roku 1989. Mezi je patřili slogany jako například „Havel na Hrad“ „Nerozvracíme společnost“, „Pravda zvítězí“, „Odmítáme monopol moci“ a mnohé další.

„Byl by to sympatický počin, kdyby tak žalostně nemanipuloval s historickou pamětí,“ myslí si politik, jelikož tvrdí, že například „Havel na Hrad!“ se v Bratislavě nikdy neskandovalo.

„Byly to jen narychlo vytištěné letáky, které nová moc masivně distribuovala po mocenských intrikách v Praze. Lidé křičeli „Dubček na Hrad!“ a kdyby už tehdy volili prezidenta v přímých volbách, občané v celé republice by jej podle průzkumu upřednostnili,“ připomíná minulé události.

Chmelár se rovněž domnívá, že na budově chybí prvotní a z jeho pohledu nejdůležitější hesla ze začátku revoluce. „V ten večer 17. listopadu 1989 nesli studenti v čele průvodu transparent „Nechceme násilí“,“ napsal a dodal, že se také zapomnělo na to, že prvním požadavkem demonstrantů byl dialog.

„K velkému překvapení všech však revolucionáři velmi rychle získali moc a na dialog téměř okamžitě zapomněli,“ vysvětlil.

„Mám plné zuby oslavných řečí, které nemají žádný význam. Dnes si budu připomínat lidi, kteří trpěli, když odvaha nebyla levná, nikoli protagonisty VPN a OF,“ uvádí Chmelár.

Podle jeho názoru je navíc povýšené si myslet, že tehdejší režim padl díky protagonistům VPN a OF, stejně jako nevnímat mezinárodní kontext. Podotýká, že lídrům VPN a OF tak vděčíme za nástup divokého mafiánského kapitalismu, který nikdo nechtěl.

„Máte svobodu cestování, na které většina lidí nemá peníze, máte svobodu projevu, který nikdo nevyslechne, máte svobodné soudy, u kterých se nemůžete domoci spravedlnosti, máte svobodné volby, které nemohou změnit téměř nic, máte právo na zdravé životní prostředí, které se uprostřed klimatické krize stává zcela bezcenné,“ napsal.

Současný étos sametové revoluce je dle politika naprosto promarněn a mrtev. jelikož obyčejný lid nemá ani kontrolu nad vlastními životy. Dále prozradil, jak ale možné uctít památku revoluce:

„Jediný způsob, jak jí vzdát hold, je dokončit ji, ne oslavovat její mýty.“

Svoboda, kterou 17. listopadu lidé oslavují, podle něj bude ztrácet praktický význam, a to do doby, dokud se nepodaří porazit současný kapitalismus a dokud se neprosadí demokracie i do ekonomiky. Chmelár ve svém statusu předpovídá i budoucí demokratickou revoluci, která by podle jeho mínění měla být antikapitalistická. Na ni však přijde řada až lidé přestanou věřit na „jakýsi étos vylepšeného kapitalismu“ a na „nějaký kapitalismus s lidskou tváří“.

Většina komentujících označila Chmelárova slova za pravdivá. V komentářích dokonce zazněla prosba, aby byl tento text zaslán do všech škol jako metodická příručka pro učitele či i do dalších veřejných organizací.

Akce 17. listopadu v ČR

V rámci slavnostního programu u příležitosti třicátého výročí sametové revoluce se v České republice koná rekonstrukce historického průvodu směřující na Národní třídu. Právě tam totiž bude vrcholit akce s názvem Korzo Národní. Sledovat ji můžete živě na Sputniku.