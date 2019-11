„Sluníčka z toho trefí šlak.“ Blaha porovnal bývalý režim s dnešním kapitalismem. Video

Ve videu, které je přes šest minut dlouhé, Blaha nejprve připomněl, že zde máme třicáté výročí 17. listopadu. Dodal, že v souvislosti s tím v médiích často slýcháme, že za minulého režimu bylo všechno špatné a totalitní, kdežto dnes, za kapitalismu, se všichni mají skvěle. S tím tak ale úplně nesouhlasí, a tak se rozhodl oba režimy porovnat.

„Za socialismu byly ve vedení osobnosti, které bojovaly proti fašismu ve Slovenském národním povstání. Za kapitalismu jsme měli povaleče, kteří bojovali akorát tak s flaškou.,“ uvádí a ukazuje při tom fotografie prezidentů. Na prvním snímku je Gustáv Husák a na druhém je Václav Havel, jak se objímá s Georgem Bushem.

Poté Blaha pokračuje tím, že za socialismu si lidé vážili osvoboditelů z Rudé armády, kdežto za kapitalismu se na památnících ruských osvoboditelů vybíjí kdejaký looser. Své povídání opět doplňuje o fotografie.

Podpora od tehdejšího režimu

„Ale ano, staví se. Například takový Igor Matovič si staví krásnou haciendu v Trnavě,“ nebál se zmínit i své politické kolegy.

Poukazuje rovněž na to, že za socialismu se stavěly byty pro lidi a bydlení tak měl zabezpečené každý. V dnešní době podle jeho slov mnozí bohužel žijí na ulici, jak demonstruje na jedné z fotografií.

V době socialismu se navíc po celém Slovensku budovaly také fabriky a lidé mě práci, tvrdí. A jak je to dnes? Dnes jsou tyto fabriky z dané doby v polorozpadlém stavu a lidé musí „otročit pro západní korporace“.

Zdůrazňuje tak to, že tehdy dával režim každému práci, vzdělání, zdravotnictví i pocit bezpečí.

Přiznává, že lidé za socialismu museli čekat v řadách před Tuzexem, aby získali luxusní zboží, kterým byly třeba v té době banány. Dneska jsou však aktuální úplně jiné řady. Jaké?

„Dnes mohou čekat spokojeně v řadách na úřadu práce. Nádherná, skvělá demokracie,“ srovnává politik.

Kdo stál v čele státu aneb Čaputová v hlavní roli

Řeč přišla i na to, kdo stál tehdy v čele státu. Podle Blahy to byly osobnosti, které bojovaly za svobodu. Označil je za hrdiny.

„Dnes máme u moci takové tety, které se ztrapňují před celým národem. Blondýny a aktivistky, které v životě pro Slovensko nic neudělaly,“ neodpustil si narážku na slovenskou prezidentku.

Mafiáni a svobodné fetování

je totiž častým terčem Blahových komentářů a dalo by se skoro říct, že on je jedním z jejích předních kritiků.

Politik si dále stojí za tím, že za socialismu v zemi nebyli mafiáni. Dle něj totiž zločinci i Romové měli z Veřejné bezpečnosti respekt.

„Dnes zde, díky kapitalismu, máme krásné, úžasné mafiány, kteří tady vraždili lidi a rozkrádali celé Slovensko,“ tvrdí na videu.

Kapitalismus navíc dle jeho slov myslí na podvodníky, zejména ty daňové, a na lidi, kteří kdysi za komunismu hezky poslouchali komunistickou stranu a královsky zbohatli.

Demonstrace a jejich pojetí

Na videu se dotkl také tématu demonstrací. Na fotografiích se přitom snaží vysvětlit, jak lidé demonstrovali kdysi a jak demonstrují dnes. V této souvislosti přitom poukazuje na prvomájové průvody.

Dnes však tyto akce, které mají vyjadřovat nespokojenost a nesouhlas, probíhají podle člena Směru-SD zcela jinak.

„Vulgárně hejtují politiky, s kterými nesouhlasí. Kapitalismus,“ zní na videu.

Umění, zábava a dekadentní stalinská kultura

Dále se dotkl také kultury a srovnal, jak to bylo dříve a jak je to dnes. „Za socialismu jsme museli poslouchat takovou dekadentní stalinskou kulturu, jako byl Karel Gott. Ale dnes, za kapitalismu, můžeme poslouchat líbezné tóny Pussy Riot…,“ zdůrazňuje.

Řeč přišla i na umění, které Blaha opět demonstroval názornými fotografiemi. Zmínil také festivaly, kterých se účastnili lidé dříve, a festivaly, na kterých se dnes lidé opíjejí a jen hejtují.

​Politik vzpomíná také na to, že za socialismu se chodilo do mléčného baru. „Hrůza,“ komentuje ironicky a poukazuje na to, že dnes se děti mohou vykrmovat v McDonald's a tloustnout a tloustnout.

Nelíbí se mu také to, že zatímco dříve byli mladí lidé v mnoha sdruženích, dnes raději svobodně fetují.

„A kdyby náhodou nechtěli, tak je pak Truban přesvědčí, aby to dělali,“ narážel na nedávnou kauzu svého politického kolegy, která se objevila v médiích.

A co z toho plyne?

„Takhle to dnes vypadá v té naší krásné, slušné, kapitalistické společnosti,“ podotkl Blaha ironicky.

Poukázal i na to, že dnes raději děti tráví čas na počítači a mobilu, než aby šly ven si hrát, jak tomu bylo kdysi.

Podle jeho slov lidé nemají věřit antikomunistické propagandě, protože „za bývalého režimu lidé nežili jako opice na stromech“.

„Nebyli jsme všichni zavření v gulagu a nebyl tady totalitní teror. Lidé měli práci, měli bydlení, měli školu, zdravotnictví, úžasnou kulturu. Lidé měli pocit bezpečí a mohli posílat své děti ven hrát si, bez strachu, že by se jim nevrátily domů,“ uzavírá.

„Ať liberální šílenci přestanou hejtovat komunisty,“ vyzývá Blaha a dodává: „Myslím, že si komunisté za mnohé věci zaslouží díky. Osvobodili nás od fašismus a vybudovali na Slovenku hodně dobrého.“

Ve svém srovnání tak uvádí, že dnes lidé tuto možnost nemají, jelikož jsou ulice plné mafiánů a gangsterů, teroristů a zločinů. Hovoří také o obrovské nerovnosti, nezaměstnanosti, a i chudobě v mnohých oblastech Slovenska.

Uznává, že se sice udělalo i mnoho chyb, i přesto by ale chtěl poděkovat generaci svých rodičů a prarodičů za to, co v poválečném Slovensku vybudovali.

„Ten režim, který budovali, se jmenoval socialismus, a mnozí lidé věřili v lepší a spravedlivější společnost. A já jsem přesvědčen, že socialismus je lepší systém než kapitalismus. A 17. listopadu chci proto komunistům říci jedno velké díky,“ ukončil své video.