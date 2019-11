Kauza Kočner bobtná. „Jestli ne, nebudeš premiér,“ z nově zveřejněné nahrávky vyplívá, že podnikatel měl dohodu s Ficem

Podle portálu Suchoba přišel za Kočnerem a chtěl peníze za to, že mu finanční správa nebude kontrolovat daně. Ten mu řekl, že nechce moc platit, protože má vše dohodnuté s premiérem Ficem a v minulosti pomohl i mecenáši strany Směr-SD Jurajovi Širokému.

Denník N odhalil, co psal Kočner dvě hodiny před vraždou Kuciakahttps://t.co/RbKH0AKRfH — Sputnik ČR (@sputnik_cz) 11 ноября 2019 г.

„Já jsem kdysi řekl Robovi jednu věc z očí do očí, takto jako tobě, když jsme spolu seděli a když jsem udělal to, co jsem udělal, aby vyhráli volby. ‚Pokud tato vláda bude vládnout, chci mít svatý klid, nechci, aby se do mě nějaký k***t navážel, zda to bude policista, daňový úřad, nebo prokuratura.‘ A on mi říká: ‚Budeš ho mít.‘ A já mu říkám: ‚Když ne, ty nebudeš premiér.‘ A on říká: ‚Já to vím.‘ No, vyřízená věc a takto to je,“ vyprávěl Kočner během rozhovoru se Suchobou.

„On si pamatuje, že v té vládě je proto, neboť jsem rozeštval bývalou premiérku a předsedu parlamentu," pokračuje Kočner s narážkou na expremiérku Ivetu Radičovou a bývalého šéfa parlamentu Richarda Sulíka.

Dál Suchoba říká Kočnerovi, že jsou od Fica o pět pater níže. „Ale já nemám problém mu to připomenout, jen to je ko***na čistá, nestojí to za to. Já budu radši, když tam bude on, protože vím, že já budu mít svatý klid, já mám kdesi odložené nějaké věci, o kterých on ví,“ oponuje mu Kočner.

„Šéf Fico“

Na začátku záři byla zveřejněna konverzace Kočnera s nitranským podnikatelem Norbertem Bödörem, ve které se také mluvilo o Ficovi. Tehdejšího premiéra v ní jmenovali svým šéfem.

Policie má k dispozici konverzaci zmiňované dvojice v období od září 2017 do května 2018, během které se o šéfovi zmínili vícekrát. Že tím mysleli právě Fica, vyplývá z kontextu jejich textových rozhovorů, napsal Denník.

Nové okolnosti v případu vraždy Kuciaka a Kušnírové. Budou na lavici obžalovaných sedět jen Kočner a Zsuzsová?https://t.co/bjNcF12GNc — Sputnik ČR (@sputnik_cz) 11 ноября 2019 г.

Kuciakova vražda

Novinář Ján Kuciak byl spolu se svou partnerkou zavražděn dne 21. února 2018. Z objednávky vraždy byl obviněn slovenský podnikatel Marián Kočner. Vraždu měla zprostředkovat Alena Zsuzsová, jež měla ke Kočnerovi velmi blízko. Kočner rovněž čelí obvinění ze spáchání trestných činů v oblasti ekonomické kriminality.

Vražda vyvolala na Slovensku politickou krizi a v zemi proběhla vlna protestů. Pod tlakem veřejnosti odstoupil ministr vnitra Robert Kaliňák (Směr-SD) a později i jeho nástupce Tomáš Drucker. V polovině března 2018 podal demisi premiér Robert Fico, který však zůstal v čele strany Směr-SD. Tehdejší prezident Andrej Kiska do čela vlády jmenoval Petera Pellegriniho (Směr-SD).

Po zatčení Kočnera do médií unikla část přepisů z jeho komunikace prostřednictvím mobilní aplikace Threema. Z ní vyplývá, že měl kontakty s vrcholovými politiky na Slovensku.