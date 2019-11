„Kdyby všichni Češi a Slováci uprchli na Západ, kdo by tu sametovou revoluci dělal?“ Rafaj zkritizoval projev Čaputové

Rafaj na svém Facebooku sdílel obsáhlý příspěvek, ve kterém se snažil vyjádřit svůj názor na slova prezidenta. Ta u zmíněného památníku pronesla: „Kdo si v době nesvobody vybral možnost, že bude klást odpor režimu, vybral si nejdůstojnější alternativu lidské existence, a proto si zaslouží naši hlubokou úctu. Všem vězněným, pronásledovaným a postihovaným…“

Bývalý poslanec na projev nejvyšší hlavy státu reagoval tak, že zná množství politických vězňů a k jejich příběhu nesedí ten, který prezidentka přepsala.

„Podle těch, co jí projev psali, je přemostila na politické vězně, kteří prý „bojovali za svou svobodu“, a tak se „zasloužili o naši svobodu“, prohlásila. Já jsem přesvědčen, že každý individuální odpor byl za všechny, za změnu režimu nebo zlepšení poměrů – samozřejmě pro národ a společnost. A tak se ještě jednou zamýšlím o výročí 17. listopadu, protože dopoledne jsem byl u jiného památníku s úplně jiným příběhem, poselstvím, i lidmi,“ zareagoval.

Jedno město a dvě místa

„Ten první připomíná antikomunistický odboj, mučení, věznění, pronásledování lidí za jejich víru, názory, přesvědčení... Ten druhý je věnován lidem, kteří z totality raději utíkali právě za svou osobní svobodou a prosperitou na Západ,“ komentuje.

Ve svém postu pak zmiňuje dvě místa, která patří k. Jednak šlo o centrální Památník popraveným a umučených politickým vězňům komunismu na Ružinovském hřbitově v Bratislavě, druhak o památník Brána svobody na soutoku Dunaje a Moravy u Děvína.

Dodává, že ten první se váže také k morální síle, odvaze, statečnosti setrvat a být na straně pravdy a spravedlnosti. Ten druhý je pak symbolem útěku, zanechání vlasti, a často i rodiny.

Prezidentka zabloudila…

Následně vysvětluje, že pohraničníci samozřejmě museli střílet na narušitele hranic z jakékoliv strany, ale zdůrazňuje, že ten rozdíl je pro něj obrovský a morálně kvalitativně odlišný.

„Proto se divím hlavě státu i „demokratickým“ papalášům, kteří tam chodí řečnit, čemu vlastně vzdávají hold? Prezidentka se totálně sekla a měl jsem pocit, že zeměpisně, historicky i morálně zabloudila. Při vší úctě a odvaze opustit rodiště, přátele, rodinu... klanět se útěku, zbabělosti nebo zoufalství opustit problémy, to chce přímo propagandistický talent...,“ podotýká.

Urážka všech statečných lidí

Dle něj to navíc připomíná současný negativní trend politického nadšení elit k útěkům lidí z rovníkového kontinentu do Evropy za lepším životem. A stejně tak je to podle jeho mínění politický symbol glorifikujícího Západu.

Rafaj také uvedl, že oba tyto symboly jsou ale pro současný mainstream a jeho ideologie prioritní. Proto by se neměl pád totalitního režimu oslavovat někde u břehu, kde lidé naivně zkoušeli přeplavat vodu na druhou stranu hranice.

„Pro mě je tato politická glorifikace útěku urážkou všech statečných lidí, kteří zde zůstali a vzdorovali, i když se neuplatnili v kariéře, nevystudovali školu, na kterou měli, nebo je z té školy nebo práce vyhodili, ale měli nezlomnou vůli, čisté svědomí a rovnou páteř, i když byli sužováni těžkým osudem. Tyto morální zbraně lámaly železnou oponu, i Berlínskou zeď,“ dodal s tím, že dnes vládne stejný zájem propagandy přepisovat příběhy a události jako před rokem 1989.

​Rafaj rovněž nechápe, proč se Budaj přimlouval za „oběti“, které leží nebo mají památník úplně někde jinde. „Asi proto, že na tom hřbitově leží i dr. Jozef Tiso, nebo že siluetu památníku tvoří kříž, který posvětil papež Jan Pavel II. při první návštěvě Slovenska, když políbil slovenskou zem a pod kterým sloužil ve Vajnorech i mši před 750 000 lidmi, a dnes liberálně frčí sekularismus, bojující proti stereotypům?“ stojí v jeho postu.

Nakonec podotkl, že vidí, že se v některých hlavách zastavil čas. „A tyto hlavy nás chtějí někam „posunout“? Možná ne nelogická otázka i na šéfy V4: Kdyby všichni Češi a Slováci uprchli za hranice, za svobodou, na Západ, kdo by vlastně tu sametovou revoluci dělal?“ ptá se v závěru.