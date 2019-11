Chování kavárny na Národní má ohlas i na Slovensku. Chmelár tvrdí, že nic odpornější od oslav Vítězného února nezažil

Chmelár hned v úvodu příspěvku připomněl slova prezidentky, která označila období 1939–1989 za roky nesvobody. „Říci, že ‚v letech 1939–1989 jsme žili roky nesvobody‘ znamená převzít tupě povrchní antikomunistickou rétoriku a nerozlišovat mezi fašistickou totalitou a demokratickým zřízením v letech 1945–1948 nebo mezi komunistickým terorem v padesátých letech a závanem svobody Pražského jara roku 1968,“ napsal Chmelár s tím, že v té době byli také lidé, kteří vytvářeli co nejsvobodnější podmínky pro tvorbu hodnot.

Dále se dotkl politik i včerejších oslav sametové revoluce v Praze, během kterých zdivočelý dav řval na zakladatele hnutí Trikolóra Václava Klause mladšího, čímž dokonce vyděsil jeho malou dceru Elišku, která byla na Národní třídě s ním.

„A ještě něco. Když padl komunistický režim, bylo mi osmnáct let, takže si stejně jako paní prezidentka pamatuji (řečeno jejími slovy), jaké to bylo nevkusné období. A právě proto, že si to pamatuji, musím říci, že nic odpornější než včerejší oslavy ‚Vítězného listopadu‘ jsem od oslav komunistického ‚Vítězného února‘ nezažil. Například to, co se dělo u památníku na Národní třídě v Praze, bylo prostě něco strašného až šokujícího. Bez ohledu na to, co si myslím o Václavovi Klausovi mladším – udělat z pietního místa pranýř a řvát po někom, kdo má na rukou malé dítě (‚Táhni odsud!‘, ‚Zrádce!‘, ‚Putinova děvka!‘), již nese všechny znaky protofašistického chování, nemluvě o tom, že když chcete na výročí 17. listopadu někomu zavřít hubu, je to čistá orwellovčina,“ dodal Chmelár.

Sám Václav Klaus mladší o incidentu na Národní třídě

Zakladatel Trikolóry se k celé věci vyjádřil na svém Facebooku.

„Takovej ten pocit, když jako účastníku demonstrace 17.11.89 se vám po třiceti letech snaží samozvaný pouliční výbor zakázat zapálit svíčku na Národní. Přitom Trikolóra narozdíl od jiných dnes nedělá žádné politické akce – 17. listopad patří všem. Jen jsem šel s dětmi (jako každý rok). A nebojte se, svobodu budeme bránit a bude nás víc a víc,“ napsal Klaus.