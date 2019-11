„Kotleba je pro mě nepřijatelný.“ Danko důrazně odmítl spolupráci s Kotlebou

V rozhovoru pro TASR předseda Národní rady (NR) Andrej Danko uvedl, že důrazně odmítá spolupráci s ĽSNS Mariana Kotleby nejen před volbami, ale i po volbách. Naznačil také, že přejmenování strany na Kotlebovci – Lidová strana Naše Slovensko nemusí být v souladu s aktuálním zněním zákona o politických stranách, jelikož na základě nového zákona nesmí název strany obsahovat jméno a příjmení zakladatele.

„Kotleba je pro mě nepřijatelný,“ zdůraznil Danko v rozhovoru a vyloučil tím případnou spolupráci. Dodal také, že o takové variantě ani nepřemýšlí. Poukázal také na to, že kdyby vstoupil do koalice či spolupráce s ĽSNS, tak by ho například nepustili na některé schůzky v Ruské federaci. Konstatoval také, že Kotleba je politicky nepřijatelný pro Východ i Západ.

Na úterní tiskové konferenci Danko také oznámil, že některé strany obchází zákon o politických stranách. Uvedl také, že je zvědavý, jak se s tím ministerstvo vnitra vypořádá.

„Chceme poukázat i na problém, který je ve vztahu k názvu Kotlebovci, když by MV mělo v nadcházejícím období vyzvat stranu k přejmenování. Jelikož probíhá volební kampaň a změna názvu není možná, zákon zná jen jedinou sankci. Jsem zvědavý, jestli MV najde odvahu na kontrolu strany Kotlebovců,“ konstatoval.

Šéf parlamentu také naznačil, že by ministerstvo vnitra nemělo zaregistrovat změnu názvu strany, což by znamenalo, že ĽSNS by už nemohla kandidovat v nadcházejících parlamentních volbách.

Parlamentní volby na Slovensku se budou konat dne 29. února 2020. Právo volit má každý plnoletý občan SR. Kampaň již začala. Politické strany a hnutí musí odevzdat kandidátní listinu do 1. prosince 2019.