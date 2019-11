Most-Híd má partnera pro volby. Průzkumy však nejsou pro stranu optimistické

Během čtvrteční tiskové konference předseda Most-Híd Béla Bugár uvedl, že zástupci strany Šance budou na kandidátce jeho strany do nadcházejících parlamentních voleb na Slovensku. Ve straně Šance se ke spolupráci rozhodli na základě programové blízkosti stran.

Podle Bugára se strany spojují v oblasti zahraničněpolitické orientace, v programu pro zdravotnictví či ve snaze pomoct regionům a menšinové politice. Za společný cíl se uvádí odstranění slovensko-maďarského napětí.

Novotný také podotkl, že na základě dohody o spolupráci budou strany společně rozhodovat o tom, zda půjdou či nepůjdou do koalice a s kým to udělají. Uvedl to s tím, že Šance by chtěla středopravou koalici bez Směru-SD a ĽSNS.

Během tiskové konference Bugár zároveň potvrdil, že lídrem kandidátky bude současný slovenský ministr dopravy Árpád Érsek.

Jaké perspektivy?

Poslední průzkum agentury MVK ukazuje, že kdyby parlamentní volby proběhly již v listopadu, strana Bély Bugára by získala jen 2,3 % voličské podpory a do slovenského parlamentu by se nedostala.

Vítězem voleb by se podle MVK stal Směr s 19,1 % hlasů, na druhém místě by skončila koalice stran Progresivní Slovensko/Spolu-občanská demokracie (PS/Spolu). Další pozici by obsadila ĽSNS (8,9 %), o 0,1 % míň by získala strana bývalého slovenského prezidenta Andreje Kisky Za lidi. OĽaNO by volilo 7,9 % dotazovaných. KDH by mělo 7,6% podporu, SNS by získala 7 %. Do parlamentu by se mohlo dostat i hnutí Jsme rodina s 6,5 %. Strany SMK, SaS,

Parlamentní volby na Slovensku

Dobrá volba, Vlast včetně Most-Híd by se do parlamentu nedostaly.

Podle předsedy slovenského parlamentu Andreje Danka proběhnou osmé volby do Národní rady Slovesné republiky 29. února. Již 5. listopadu oficiálně začala politická kampaň.

​Politické strany, hnutí či koalice mají podat kandidátní listiny s maximálně 150 kandidáty nejpozději 90 dnů před volbami, což připadá na 1. prosinec. Kampaň končí 48 hodin před dnem konání voleb. Vysílání politické reklamy je povoleno jen 21 dní před konáním voleb a musí skončit spolu s volební kampaní 48 hodin před volbami.