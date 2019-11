Jaká bude na Slovensku povolební situace? Kiskův Blok změny nebyl reálný

Vytvoření předvolební opoziční koalice viselo ve vzduchu už jistou dobu. A i přesto, že bylo nespočet navrhovaných řešení, žádná koalice se vytvořit nepovedla. Kiskova strana Za lidi se bude účastnit voleb samostatně, stejně jako KDH. Kiskův krok kritizovaly například SaS, PS/SPOLU a OĽaNO. „Dnes chci oznámit, že po všech rozhovorech, které jsme vedli, strana Za lidi půjde do voleb samostatně. Nebude tvořit žádnou koalici se žádnou jinou politickou stranou,“ sdělil na tiskové konferenci.

​Podle jeho slov se nezrealizovala představa jeho strany o velké koalici, ve které by se spojily všechny opoziční demokratické subjekty, se kterými by si strana Za lidi uměla představit sestavení vlády. Rovněž připomněl, že vytvoření předvolební koalice má smysl pouze tehdy, pakliže její procenta převyšují jednoduchý součet procent jednotlivých stran.

Blok změny

Již před několika měsíci se hovořilo o jisté formě koalice. Nejprve hovořil Kiska o tom, že se spojí s PS/SPOLU, tento plán však nevyšel. Poté navrhl Kiska tzv. Blok změny – šestikoalice, kde měli být kromě nich strany SaS, OĽaNO a KDH. Před týdnem však strana Alojze Hliny sdělila, že do voleb půjde samostatně. „Koalice ztroskotala na tom, že neumíme vytvořit takový Blok změny, kde by byly všechny strany,“ uvedl k situaci Kiska. Pro server Topky.sk poté sdělila mluvčí PS/SPOLU Silvia Hudáčková, že Kiska odmítl čtyřkoalici i pětikoalici.

To, že do voleb půjde sama, oznámila i strana SaS. Nutno podotknout, že strana má za sebou období, kdy se potýkala nejprve s odchodem několika svých členů, kteří vytvořili Demokratické jádro. Poté, co byl Sulík zvolen opět za lídra strany, Demokratické jádro ze strany vystoupilo a členové vstoupili do Demokratické strany.

​Server Topky.sk uvádí, že dle jejich informací se objevila možnost spojení s koalicí PS/Spolu proto, že straně SaS začaly klesat preference a nachází se na hranici zvolitelnosti. Tuto skutečnost však vyvrátil na tiskové konferenci předseda strany Richard Sulík.

„Tímto potvrzuji, že SaS půjde do voleb samostatně. Jsme na to připraveni. (…) Do koalice jsme chtěli vstoupit proto, že chápeme společenskou objednávku a cítíme zodpovědnost za naši zemi. Pokud je silná poptávka po tom, abychom se spojili do společného bloku, tak tomu nechceme stát v cestě. Tento pokus nevyšel, bereme to na vědomí,“ oznámil.

Politická hra

„Ze strany Za lidi je to jen vyviňování se, aby jí nezůstal v rukách 'Černý Petr',“ pověděl a dodal, že již v době návrhu nebyů Blok změny reálný, jelikož tehdy již bylo jasné, že KDH chce jít do voleb samostatně.

Podle publicisty Juraje Hrabka bylo rokování o sjednocení šesti subjektů do Bloku změny možné považovat spíše za politickou hru o to, komu zůstane „Černý Petr“ viny za neúspěch při spojení opozice. Publicista to sdělil v diskusi na Tablet TV.

​Opozice není jediná, která se snaží spojit. Jednání probíhala i mezi stranami, které zastupují maďarskou menšinu. Nejprve se měl spojit Most-Híd se stranou SMK. Poté však vyšla najevo informace o tom, že Bugár se setkal s Kočnerem. Lídr SMK József Menyhárt tak svůj postoj přehodnotil. Strana Most-Híd se tak nakonec spojila se stranou Šance. Ani spojení mezi stranou Vlast Štefana Harabina a stranou ĽSNS nevyšlo.

Předseda slovenského parlamentu Andrej Danko vyhlásil oficiální termín voleb do Slovenské národní rady. Jedná se o poslední únorový den, tedy 29. únor příštího roku. Zároveň vyzval občany, aby volili zodpovědně, zajímali se o budoucnost země a zdůrazňoval, aby svůj hlas nenechali propadnout. Příští volby budou v pořadí osmé parlamentní volby v dějinách samostatného Slovenska.

