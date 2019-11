Jsou blogeři využívání na propagandu mezi mládeží? Youtuber natočil rozporuplné video o Slovensku před 30 lety

Ve videu se Peter ocitl na Slovensku v období před rokem 1989, kde je vše šedé a ošklivé. Tam mu odeberou pas, nepustí ho do budovy univerzity, na kostele najde oznámení, že je zavřený od roku 1948, nechybí samozřejmě ani pověstná řada na banány a nakonec se o Petra zajímá i StB.

Nakonec slovenský influencer osloví své publikum (na YouTubu má 154 tisíce sledujících) emocionální řečí o „nesvobodné zemi“.

„Asi jste si mohli všimnout, že země, do které jsem vycestoval, bylo Slovensko před třiceti lety. Cílem tohoto videa bylo ukázat zejména mladé generaci, jak špatně by se nám žilo, kdyby se neodehrál November 89, čili sametová revoluce. Žili bychom v nesvobodné zemi, ze které bychom nemohli vycestovat do světa, nemohli bychom svobodně vyjádřit svůj názor, nebo nedej bože náboženské přesvědčení, nemohli bychom svobodně psát knihy, tvořit hudbu či videa,“ prohlásil Poplihár s tím, že Slovensko před osmdesátým devátým je země, kam se nechce vrátit.

Video končí ukázáním nápisu ‚Svoboda není samozřejmost‘, při kterém zároveň zaznívá poděkování sponzorům: „Děkuji společnosti O2 za to, že mě oslovili s touto osvětovou kampaní, a za to, že se pustili do této ‚youtubovo‘ nepopulárního tématu, o kterém je ale potřeba mluvit a připomínat si ho,“ dodal.

Názory sledujících jsou rozdělené. Mladí lidé Petra pochválili za vtipnou formu videa. Našlo se sice několik negativních komentářů od starší generace, že video zkresluje fakta a neodpovídá pravdě. „Jsem ročník 1964… paměť mi stále slouží velmi dobře, asi jsem žil v úplně jiném státu, protože takto to opravdu nebylo. Goebbels by se mohl od vás učit, jak se dělá propaganda,“ napsal uživatel YouTubu s přezdívkou Veles Svarog.

Ukázalo se, že kampaň Svoboda není samozřejmost se neomezila jen na jednom blogerovi. „V rámci kampaně také dají v průběhu 17. listopadu přes své sociální sítě influenceři například Gogo, Sajfa, Věc, Mlady.s, Joe Trendy, CJE či Babsy Jagušak a jiní odpověď na otázku: ‚Proč by ses nechtěl vrátit do Československa před listopadem 89?‘“ uvádí se ve zprávě kampaně.