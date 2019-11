„A celé Slovensko se chytá za hlavu.“ Blaha se vysmál opozičním „puberťákům“

Slovenský poslanec Ľuboš Blaha na svém facebookovém profilu okomentoval předvolební kampaň do slovenského parlamentu. Liberální stany podle něj chtějí vládnout nehledě na to, že se nemůžou dohodnout na spolupráci.

„Ten pocit, když se liberální mafie neumí dohodnout ani na předvolební spolupráci, ale hlavně, že chtějí vládnout. Minule se neuměla dohodnout ani na tom, jaké je datum. Nejnovější se hádají, kdo může za rozpad Bloku změny - jako takoví idioti: (Andrej) Kiska přijal (Igora) Matovičovu nenávistnou rétoriku vůči KDH a obviňuje (Alojze) Hlinu. Ten obviňuje Kisku a Matoviče - s tím svým typickým psychopatickým výrazem předstírá, že on za nic nemůže. Matovič hejtuje Kisku, že celý ten šestikoaliční kočkopes byl vlastně hloupost,“ napsal Blaha.

„(Richard) Sulík obvinil aktéry z velkého ega. Ano, i on má pravdu. Ale co si myslí Sulík už vlastně nikoho nezajímá - už se propadl mimo parlament…(Borise) Kollára to celé nezajímá, jsou to pro něj zvrhlíci, co chtějí manželství gayů. Boris řeší jen to, jak by překotit další babu. (Michal) Truban a (Miroslav) Beblavý se hádají, zda za rozpad Bloku změny může (Vladimir) Putin nebo (Robert) Fico. A celé Slovensko se chytá za hlavu, co za neschopné puberťáky zde chce vládnout,“ rozhořčuje se politik.

„Od rána do večera slyšíme, jak se jdou všichni spojovat proti Směru a nakonec to vždy selže - protože nenávist neumí spojovat, pouze rozdělovat. Velká koalice Hejtu se rozpadla dřív, než vznikla. A aktuálně nemá žádná ze stran liberální mafie více než 10% podporu. To má být jakože ten mandát na vládnutí - si musí dělat srandu…Oni se nikdy nedohodnou na ničem. A tím zachrání Slovensko,“ sdělil politik.

Blok, který nevznikl

Dříve bývalý slovenský prezident a zakladatel strany Za lidi Andrej Kiska navrhl vytvoření koalice šesti opozičních slovenských stran – takzvaný Blok změny. Měly by ho tvořit také strany SaS, OĽaNO, KDH a již vzniklá koalice PS/Spolu. Iniciativa se však nepodařila – strana Alojze Hliny KDH uvedla, že jde do parlamentních voleb samostatně, Kiska poté odmítl vytvoření menší koalice a sdělil, že samostatně do voleb jde i jeho strana. O stejném rozhodnutí informovali i v SaS.

Podle nedávného průzkumu veřejného mínění, který provedla agentura MVK, kdyby parlamentní volby proběhly na Slovensku již v listopadu, koalice PS/Spolu by skončila na druhém místě s 9,7 % hlasů, Za lidi by získala 8,8 % voličské podpory, což je čtvrtá pozice, další by bylo OĽaNO s 7,9 % hlasů, následovaly by KDH s 7,6 % a SNS s 7 %. Směr-SD, pozice kterého by měl Blok změny podkopat, by se stal vítězem voleb a získal 19,1 % hlasů.