Slovenský sport zasáhla tragédie. Zemřel mladý fotbalový reprezentant země

Po tragickém incidentu přišel slovenský fotbal o jednoho ze svých mládežnických reprezentantů do 18 let. Adrián Sivoň z MFK Ružomberok zemřel v sobotu v nemocnici. Informoval o tom Slovenský fotbalový svaz (SFS).

V tiskové zprávě o tragédii se praví, že ještě v pátek se mladík jako normálně zúčastnil tréninku, ale už v sobotu se nedostavil na zápas.

Zjistilo se, že Adrián byl vážně zraněn v důsledku pádu ze sedmého patra. Navzdory velkému úsilí lékařů z Ústřední vojenské nemocnice SNP v Ružomberku se zachránit život fotbalistovi nepodařilo – podlehl mnohočetným zraněním v sobotních odpoledních hodinách. Bylo mu 17 let.

Podle SFS příčina tragédie není známa, ale policie vyloučila cizí zavinění. Podle informací TV JOJ mělo k tragédii dojít krátce před devátou hodinou ráno, kdy na místo incidentu dorazili záchranáři a chlapec byl ještě při vědomí.

„V souvislosti s touto událostí jsme provedli prověřování, během kterého nebylo zjištěno protiprávní jednání, ani zavinění cizí osobou. Z uvedeného důvodu případ nerealizujeme,“ informoval mluvčí policistů Radko Moravčík.

Setkání dorostenecké ligy Ružomberok - Senica bylo po tragédii odloženo.

„Kluci v kabině nebyli schopni nastoupit, protože jsou to kamarádi, spolužáci, takže jsme se dohodli se soupeřem i s vedením na odložení tohoto zápasu. Co se mohlo stát, fakt netušíme. Včera na tréninku trénoval výborně, trenér ho pochválil, byl zařazen do základní 11. Je to reprezentant Slovenska,“ sdělil k tragédii manažer MFK Ružomberok Erik Kender.

„Promiňte, velmi těžko se mi hledají slova. Zasáhlo mě to tak bolestivě, že ještě sám nevím, jak se k té zprávě postavit. Naposledy jsme byli spolu při srazu a následném dvojzápasu v Rumunsku, byl to normální mladý kluk, talentovaný fotbalista. Na nejbližší výjezd do Černé Hory byl mezi náhradníky, dohodli jsme se tak s jeho mateřským klubem. Počítal jsem s ním opět na jaře pro náš národní tým. Dovolte mi vyjádřit upřímnou lítost rodině a nejbližším,“ uvedl trenér reprezentační osmnáctky Stanislav Macek.