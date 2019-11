Danko: Téměř celá opozice jsou 'převlékači' kabátů, po volbách hrozí pád vlády

Podle Danka je současná situace v slovenské politice těžká na vládnutí a slovenští voliči by měli odevzdat své hlasy stabilním politickým stranám, které nemají problémy s odchodem svých členů.

Předseda NR SR také nemá zájem sedět za jedním stolem s lídry SaS, OĽaNO a stranou Jsme rodina. „Jak chcete s člověkem, kterému se vždy rozpadá politický klub, vládnout,“ sdělil na adresu předsedy OĽaNO Igora Matoviče.

Danko připomenul i rozhodnutí řady poslanců opustit klub SaS, o čemž se informovalo v polovině října – odchod devíti politiků byl reakcí na rozhodnutí členů SaS vyloučit ze strany Natálii Blahovou.

„Téměř celá opozice jsou 'převlékači' kabátů,“ řekl.

Budoucnost Směru-SD

Budoucnost Směru-SD je také podle Danka otázkou – konkrétně to, jak si strana bude počínat v čele s premiérem Peterem Pellegrinim, který vede kandidátku strany do parlamentních voleb.

„Pokud by Pellegrini otevíral otázky, s nimiž SNS má problém, tak je to prostě problém. Samozřejmě nevím ani, jakou politickou moc si dohodnou, musíme počkat na volby,“ sdělil.

O své straně

Předseda slovenského parlamentu však nesdělil, koho by chtěl vidět v koalici se svou stranou. Upozornil však na to, že SNS chce mluvit s voliči. Podle něj si lidé neuvědomují to, že SNS pomohla v každé sféře života slovenské společnosti a jaký dopad její kroky měly na finance občanů.

Politik také dodal, že jeho strana podporuje reformování Evropské unie, v rámci které je třeba jednat o vytvoření evropských armád a rozšiřování o země západního Balkánu. Sdělil, že SNS je proti Istanbulské smlouvě a adopcí dětí homosexuály.

Parlamentní volby na Slovensku

Danko dříve prohlásil, že volby do Národní rady Slovenské republiky proběhnou 29. února a vyzval občany aby volili zodpovědně, zajímali se o budoucnost země. Jedná se o osmé parlamentní volby v dějinách samostatného Slovenska. Politická kampaň oficiálně začala dne 5. listopadu.

Podle nedávného průzkum agentury MVK, kdyby parlamentní volby proběhly v zemi již v listopadu, zvítězila by strana Směr s 19,1 % hlasů, na druhém místě by skončila koalice stran Progresivní Slovensko/Spolu-občanská demokracie (PS/Spolu). Další pozici by obsadila ĽSNS (8,9 %), o 0,1 % míň by získala strana bývalého slovenského prezidenta Andreje Kisky Za lidi. OĽaNO by volilo 7,9 % dotazovaných. KDH by mělo 7,6% podporu, SNS by získala 7 %. Do parlamentu by se mohlo dostat i hnutí Jsme rodina s 6,5 %. Strany SMK, SaS, Dobrá volba, Vlast a Most-Híd by se do parlamentu nedostaly.