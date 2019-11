„Dovolená v New Yorku za peníze daňových poplatníků.“ Čaputová znovu zneužila státní leteckou linku, tvrdí Blaha

Zneužití státní letecké linky

Politik na svém Facebooku tentokrát upozornil na to, že slovenská prezidentka zneužívá státní leteckou linku. Na zahraniční pracovní cestu do New Yorku, kam Zuzana Čaputová vzala i svou dceru, totiž opět zneužila státní letku, a to k převážení svých příbuzných či kamarádů.

„Naposledy takto za peníze daňových poplatníků svezla kapelu Živé květy do Prahy, ve které si udělala egotrip a koncertík na vlastní počest. Bez studu. A teď to byla dceruška do New Yorku. A opět se tváří, jakože co je komu do toho, vždyť já jsem urozená panička!“ rozhořčuje se Blaha.

Člen Směru-SD pak poukazuje na to, že slovenská hlava státu bydlela se svou dcerou v královském apartmá Marylin Monroe, zašly si spolu na nákupy do nákupního centra a podobně.

„Na velké naléhání diplomatů se během své rozkošné dovolenčičky v USA setkaly i s politickými představiteli OSN. Aby se neřeklo. Fantastické,“ píše.

Když podvodníci zatloukají…

Následně Blaha uvádí, že chápe, že se Čaputové nechce pracovat. Dle jeho slov totiž celá ta léta pouze předstírala práci, psala směšné brožurky pro Sorose a brala peníze z USA za povalečství. „Od takové osoby chcete, aby dnes makala pro Slovensko? Chápu - mission impossible,“ podotýká.

Slovenský poslanec si rovněž myslí, že role „nákupní maniačky“ padne Čaputové mnohem lépe, než role státníka. Podle jeho slov je to patrné jen z pouhého pohledu na prezidentku.

„Rozumím i tomu, že s její chabou angličtinou se cítí komfortně pouze v obchodním domě, kde prstíkem ukáže na blůzku a řekne „please“,“ nešetří kritikou.

Překvapením pro něj není ani to, že její tiskový mluvčí Martin Strižinec několik měsíců tajil informaci o tom, že Čaputová zneužila pracovní cestu k rodinnému výletu. Označil je za bandu podvodníků.

„Oni dobře vědí, že je nezdravé, že prezidentka drze a arogantně zneužívá státní vymoženosti k rozmazlování své dcery - a to se nedá obhájit. A tak zatloukají a zatloukají,“ konstatuje.

K jakému závěru dospěl?https://t.co/rvCIuOYOgN — Sputnik ČR (@sputnik_cz) 17. listopadu 2019

Po stopách gaunera Kisky?

Blaha opět připomíná, že je Čaputová podle něj „Kiskou v sukni“.

„On sloužil Americe, ona slouží Americe. A oba je to tam táhne. Srdci neporučíš,“ míní.

Píše také, že Kiska pracoval tři dny v týdnu, zatímco Čaputová nedokáže ani tohle. Raději si prý se svou dcerou zaletí státní letkou, kterou Kiska také zneužíval – na cestu domů do Popradu, do New Yorku na nákupy.

Kde je to Slušné Slovensko?

„Má sloužit občanům a ne vysávat stát. No, kde jste, děcka? Najednou nevadí, že se Čaputová chová jako papaláš?! To by si nelajzl ani Kočner!“ myslí si.

Nakonecpřiznal, že nerozumí jen jedné jediné věci, a sice, že v ulicích ještě nejsou všichni ti slušní a spravedliví, aby prezidentce připomněli, že se nemá chovat jako Maria Antoinetta. Podle něj by jí lidé měli připomenout, že „občanskou prezidentkou a ne princeznou s americkou hvězdou na čele“.

Závěrem pak přiznal, že je to možná tím, že jsou „dětičky hamburgerů ustarané pouze tehdy, když si mohou kopnout do Fica či do Směru“.

„Tak se ukažte, liberální děcka! Tak se ukažte, liberální média! Ukažte se, jak bojujete proti „zlým mocným“. Padni komu padni. Čaputová zneužila pravomoci veřejného činitele. Čaputová – padni!“ vyzývá Blaha na Facebooku.