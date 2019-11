„Ztrapňuje celou Bratislavu.“ Blaha se vysmál Čaputové kvůli ozdobě paláce ve stylu LGBT. „Jako bordel,“ zuří sledující

Slovenský poslanec za Směr-SD a politolog Ľuboš Blaha upozornil na novou výzdobu prezidentského paláce v Bratislavě. Politik mimo jiné zkritizoval mlčení prezidentky Zuzany Čaputové, která by podle jeho názoru měla konečně odpovědět, s kým letěla do New Yorku.

„Celé Slovensko čeká na odpověď, koho všeho z rodiny a kámošů vzala Čaputová na výlet do New Yorku a ona mezitím kašle na všechny a raději zdobí Prezidentský palác do duhových barev,“ napsal Blaha na Facebooku.

Podle poslance nová ozdoba vypadá nevkusně. „Ono to asi chce být strašně LGBTIQ, ale v spíše to vypadá jako levná kýčová vesnická diskotéka z 1984. Nebo jak bordel. Ztrapňuje celou Bratislavu. Ještě pusť z ampliónu namísto vánočních koled Frankie Goes To Hollywood, ty duho z Pezinku!“ obořil se Blaha.

Poté přizval Čaputovou, aby se vyjádřila ke zprávám, které se ve slovenských médiích šíří od včerejška.

„Paní prezidentko, ještě jednou - přestaňte zdobit a okamžitě odpovězte médiím, koho všeho jste si vzala do státní letky do USA. A nezatloukejte. Vždyť si hrajete na Madam Transparentní! Tlačme na ni, lidé! Pište jí na zeď, ptejte se – koho si vzala do státního letadla spolu s dcerou na nákupy do New Yorku a proč to tají?! Veřejnost má právo na odpověď,“ vyzval Blaha.

V komentářích se rychle objevily stovky zpráv. Většina sledujících byla ohromena vzorem paláce. „Celé špatně! Toto na Slovensku ještě nebylo! Mohla by paní prezidentka vysvětlit i tyto barvy... s naší vlastí nemají nic společného,“ napsala Irena Kovácsová. „Liberálům uniklo, že Vánoce jsou svátky narození Ježíše Krista?“ dodal v komentářích Peter Gajdoš.

Uživatelé také vyjádřili své rozhořčení nad výletem Čaputové do USA. „Přesně, pane Blaho, toto je mega skandál a mega kauza a ta liberální sluníčka to chtějí překrýt nějakými, jakože problémy s Počiatkom a Trnkou, kde jakože Slovensko přišlo jen o 13 mega, ale koho už jen toto zajímá?“ zanechal komentář uživatel Michal Šutek.

„Dovolená v New Yorku za peníze daňových poplatníků“

Včera Blaha na svém Facebooku napsal, že prezidentka opakovaně zneužila státní leteckou linku a vzala na zahraniční pracovní cestu do New Yorku nejen svou dceru, ale také příbuzné či kamarády.

„Čaputová si zjevně spletla prezidentský úřad s cestovní kanceláří. Píše o tom Pravda. A já se nestačím divit. Toto je skandál!“ zuřil poslanec.