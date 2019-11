Chystáte se do Tater? Některým trasám byste se měli raději vyhnout

Horská záchranná služba kromě jiného upozorňuje, aby se lidé při horských túrách vybavili potřebným oblečením, obuví a vybavením. Mnohé trasy jsou pokryty sněhem, někde se mohou turisté setkat i s blátem a promočeným terénem. Záchranáři upozorňují například na Slovenský ráj, konkrétně přechod Bílou dolinou. V tomto období je velmi nebezpečný, jelikož žebříky byly poškozeny silnými povodněmi, proto nedoporučují spoléhat jen na vhodnou obuv a vybavení.

V polohách nad 1000 m. n. m. jsou turistické chodníky již pokryty vrstvou ledu a sněhu. Ve vyšších polohách, tedy nad 2000 m. n. m. bývá od 15 do 70 cm sněhu. Horská služba upozorňuje na to, že na turistickém chodníku ze Štrbského plesa směrem na Jamské pleso je poškozený dřevěný most přes Bílý Váh.

Doporučení HZS

Podle informací Horské záchranné služby jsou v Nízkých tatrách v polohách nad 1600 m. n. m. turistické chodníky pokryty vrstvou ledu a sněhu. V těch nejvyšších polohách je do 15 cm sněhu. Žlutě značený turistický chodník Demänovská jeskyně svobody – Silná a stejně tak i červený od Široké doliny směrem na Pěknou vyhlídku jsou kvůli množství popadaných stromů těžko průchodné. Co se týče Západních Tater, situace se sněhem je stejná jako v Nízkých Tatrách.

V Malé Fatře by měli být lidé opatrní na zeleně značeném turistickém chodníku Javořina – sedlo Brestov, který je těžko průchozí kvůli popadaným stromům. Modře značený chodník Starý dvůr – Chata na Grúni je zavřený kvůli těžbě dřeva. Horská služba doporučuje vhodnou obuv a turistické hůlky.

Je nutná zvýšená opatrnost

Pokud budou chtít turisté navštívit Velkou Fatru, HZS upozorňuje, že jsou chodníky promočené kvůli vydatným dešťům. Kromě zvýšené opatrnosti služba upozorňuje, že po 16. hodině se začíná stmívat. Ferrata Dvě věže je otevřená, nicméně kvůli blátu a mokru hrozí nebezpečí uklouznutí. V Lučanské Malé Fatře jsou chodníky taktéž promočené a záchranáři doporučují zvýšenou opatrnost.

Ve Slovenském ráji byly v důsledku vysokého stavu vody a silného proudu v roklinách poškozeny dřevěné žebříky. HZS upozorňuje, že průchod mezi roklinami je technicky náročný a místy nebezpečný. Chodníky jsou kvůli vydatným dešťům promočené, blátové a kluzké.

HZS varovala, že směrem od vrcholové lanovky Marguška na Dedovku se nachází elektrický ohradník, který křižuje zeleně značený turistický chodník. Na tomto místě by měli zvýšit opatrnost především cyklisté.

Tragédie na Slovensku

Dne 29. listopadu informovala slovenská média o tom, že v dva ukrajinští horolezci požádali o pomoc přes tísňovou linku 18 300. Ti oznámili ztrátu dvou členů z jejich lezecké jedenáctičlenné skupiny v oblasti Cmitera – masiv Lomnického štítu. Záchranáři poté uvedli na webové stránce, že oba horolezci utrpěli zranění neslučitelná se životem.