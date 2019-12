„Slovenská společnost je nemocná.“ Internet reaguje na „boj“ Čaputové proti dezinformacím

Dříve se ve slovenských médiích objevily zprávy s fotografií duhově osvětleného Prezidentského paláce v Bratislavě. Uváděla se reakce lidí ze sociálních sítí, někteří z nich si nemyslí, že by takové osvětlení bylo vhodné pro sídlo hlav slovenského státu. Diskutuje se, zda je to vyjádřením nějaké podpory LGBT menšinám, neboť během své předvolební kampaně Čaputová mluvila o podpoře registrovaného partnerství mezi osobami stejného pohlaví a snížení strachu z jinakosti.

„Internetem se šíří dezinformace, že Prezidentský palác má nové osvětlení a že je nasvícen duhově. Není to pravda a mrzí mě, že to přebírají i seriózní média a novináři, přestože jim stačí přijít si prohlédnout palác a na vlastní oči se přesvědčit, zda a jak je nasvícen. Fotky, které se takto šíří, jsou jen fotkami ze zkoušky funkčnosti svítidel,“ reagovala Čaputová.

Podle prezidentky je palác stále v rekonstrukci a testuje se i jeho osvětlení, proto lze vidět jeho různé režimy i různé barevné kombinace.

„Nové osvětlení bude plně respektovat to, že budova je národní kulturní památkou a sídlem hlavy státu, a zvýrazní její významné architektonické prvky. V budoucnu bude možné palác výjimečně osvětlit v různých barevných tónech při speciálních příležitostech. Běžně však bude osvětlen běžným bílým světlem,“ vysvětlila prezidentka a přiložila ke svému příspěvku fotku běžného osvětlení.

Reakce sociálních sítí

Vyjádření Čaputové začali komentovat uživatelé Facebooku. Někteří si nemyslí, že idea takového barevného osvětlení je špatná.

„Duhová? A proč ne? Zdá se mi, že slovenská společnost je nemocná. Proč by nemohl být palác nasvícený občas duhově při speciální příležitosti? Nemají s tím problém v Elysejském ani Westminsterském paláci. Za Obamy ani v Bílém domě. Tak proč by nemohl být občas duhový i Grasalkovičův palác? A samozřejmě i jiné barevné kombinace. Například romská vlajka na mezinárodní den Romů apod. Nedejme si těmito provokatéry očkovat fobie,“ uvedl Jozef Gréč.

Jsou i ti, kteří zastávají názor, že vhodnějšími by byly barvy statní vlajky Slovenska.

„Bílá-modrá-červená, to jsou barvy Slovenska. Země, kde jsem se narodila, státu mého dětství,“ sdělila Lenka GraMi.

Část komentujících si vůbec nemyslí, že by takovým zprávám bylo nutné věnovat pozornost.

„Bože, kde to žijeme, že toto někdo řeší. Ať je to nasvícené i neonově, není to jedno?“ okomentovala Veronika Švajková.