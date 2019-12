Pellegrini je nadšen z klimatického summitu a věří v záchranu Země. Babiš je také v Madridu. Kde je ale Greta?

Na klimatickém summitu OSN (COP25) v Madridu by měl zaznít jasný signál, že Evropa chce být lídrem v oblasti ochrany klimatu. Řekl to v pondělí slovenský premiér Peter Pellegrini (Směr-SD) po setkání představitelů zemí Evropské unie.

„Na dnešním klimatickém summitu by měl zaznít jasný signál, že Evropa v oblasti ochrany našeho klimatu chce být lídrem, chce být příkladem pro jiné země,“ prohlásil Pellegrini s tím, že věří v úspěch summitu.

Zároveň premiér vyjádřil přesvědčení, že tato vrcholná schůzka přinese opatření, která pomohou zachránit planetu.

Předseda slovenské vlády bude během pondělí spolu se světovými lídry jednat o globálních řešeních v rámci problematiky změny klimatu.

Podle informací portálů Novinky, je na dnešním summitu naplánován stručný projev i českého premiéra Andreje Babiše, který tam dorazil spolu s ministrem životního prostředí Richardem Brabcem.

Uvádí se, že Babiš chce zdůraznit, že Česká republika bere ochranu životního prostředí zodpovědně, ale podle něj by se do snižování uhlíkových emisí měl zapojit celý svět, ne jenom Evropa.

Každoroční konference zaměřená na prosazování klimatických úmluv OSN se konala naposledy v polských Katovicích. Sešlo se na ní tehdy přes 20 000 účastníků, včetně mnoha prezidentů a premiérů. První konference OSN o klimatu se uskutečnila v roce 1995 v Berlíně.

Riziko honičky za lepším klimatem

V záři jsme informovali o vystoupení na sněmu Trikolóry bývalého prezidenta České republiky Václava Klause. Ten upozornil na nebezpečí, které může vyplynout z posedlosti idejí klimatických změn.

„Naše země akceptuje takové nesmysly, jako je ‚klimatická nouze‘. Školačka vyjadřující pohrdání vzděláním je dnes celebritou zvanou do parlamentů i OSN,“ prohlásil Klaus v souvislosti s tématem ekologické krize a jejími aktivisty.

V květnu po letošních volbách do Evropského parlamentu Václav Klaus poukázal na hrozby, které se můžou dotknout Evropské unie, pokud bojovníkům za lepší klima bude poskytnuta možnost ovlivňovat důležitá rozhodnutí.

„Nečekám žádné změny. EU zůstane v permanentní krizi – a rozpolcenosti mezi těmi, kteří by změnu chtěli, a těmi, kteří se jí zuby nehty brání. Evropa zůstane nejpomaleji rostoucím regionem světa a bude se tvářit, že jí to vůbec nevadí. Hrozí, že demokracie ještě dále ustoupí do pozadí a že nebudou rozhodovat volení politikové, ale klimatické Grety (pozn. Thunbergová, švédská 16letá aktivistka),” varoval bývalý prezident ČR.