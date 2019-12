Harabin bude sestavovat vládu? Výsledky nejnovějšího průzkumu přinesly zajímavá čísla

V autorském článku Ivana Lehotského se uvádí, že výsledky nejnovějšího průzkumu předvolebních preferencí politických stran staví na hlavu všechny dosavadní prognózy. Podle průzkumu agentury EKAF, který byl realizován ve dnech 28.-29. listopadu 2019 za pomoci jednoho tisíce respondentů, by se vítězem voleb v roce 2020 stala strana Vlast Štefana Harabina. Získala by totiž celkem 15 procent.

Za ní by těsně následovala Lidová strana Naše Slovensko (ĽSNS), která by získala 14, 88 %. Třetí příčku by obsadila strana Směr-SD se ziskem 13,57 % hlasů. Na čtvrtém místě by skončila strana bývalého prezidenta SR Andreje Kisky Za lidi (13,34 procenta), následovala by Jsme rodina s 8,23 %, SNS s 7,89 %, PS/Spolu s 6,66 %, Dobrá volba s 5,34 % a Komunistická strana s 5,03 %. Do parlamentu by se ale vůbec nedostaly strany SaS (4,98 procenta), KDH (4,81 procenta), OĽaNO (4,68 procenta), Most-Híd (4,21 procenta), SMK (2,97 procenta) či Socialisté.sk (2,34 procenta).

Podle těchto výsledků to tak vypadá, že by vládu sestavoval lídr strany Vlast Štefan Harabin, a to pravděpodobně spolu se stranou ĽSNS a komunisty, což by stačilo na pohodlnou parlamentní většinu.

Pravda nebo lež?

Lehotský se ve svém článku ptá, co by lidé takovým výsledkům řekli. Nakonec dodává, že nejsou opravdové, nýbrž kompletně vymyšlené. Zároveň se autor článku omlouvá za zavádějící informace, ale vysvětluje, že vše bylo učiněno s dobrým úmyslem. Chtěl totiž poukázat na jednu věc.

​„Kdybychom zveřejnili čísla, která by byla realističtější, od agentury, která by nebyla vymyšlená, ale skutečná, tak by tomu čtenáři bez problému uvěřili. Ale položme si tedy otázku: když je tak jednoduché založit si agenturu a produkovat nějaká čísla, pomocí kterých je možné velmi jednoduše a efektivně ovlivňovat veřejné mínění a rozhodování voličů, nemáme zde co do činění s nedokonalostí systému, která může vážným způsobem ohrozit demokracii?“ stojí v článku.

„Opravdu se tady ještě někdo diví tomu, že poslanci Národní rady schválili 50denní moratorium na předvolební průzkumy, když nemáme mechanismus, který by spolehlivě selektoval to skutečné od falešného?“ naráží autor na nedávné aktuality.

Podle autora jsou média plné řečí o hoaxech, dezinformacích a hybridních hrozbách, přičemž se táže, zda náhodou nejsou právě falešné výsledky předvolebních průzkumů od neobjektivních agentur těmi největšími hoaxy a těmi skutečně nebezpečnými hybridními hrozbami.

Vzhledem k moratoriu také podotýká, že je každému jasné, že 50denní moratorium není ideální a ani dokonce dobré řešení. Uvádí, že by bylo správnější a systémovější vymyslet mechanismus, který by odstranil možnost manipulace s čísly v průzkumech. A vůbec nejdemokratičtější by bylo podle autora odstranění volebního kvóra.