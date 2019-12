Párty v New Yorku a duhový bordel v Prezidentském paláci. Blaha ukázal, jak liberální média zamlčují trapasy Čaputové

Koho přesně vzala slovenská prezidentka Zuzana Čaputová na služební cestu do New Yorku a co znamenalo „duhové“ osvětlení Prezidentského paláce v Bratislavě? Poslanec za Směr-SD Ľuboš Blaha se pokusil najít odpovědi na tyto otázky v liberálních slovenských médiích a popsal na své facebookové stránce, co z toho vyplynulo.

Svůj nový příspěvek na Facebooku označil Blaha za „malou případovou studii“, jak funguje slovenská média na příkladu reakcí novinářů na nedávné kontroverzní situace, do kterých byla zapletena postava prezidentky Zuzany Čaputové. Dále připomněl následující kauzy - jsou to služební cesta prezidentky do New Yorku a podezření z toho, že Čaputová zneužila státní leteckou linku, když s sebou vzala dceru a další neoprávněné osoby, a „duhová“ výzdoba Prezidentského paláce v Bratislavě.

K otázce cesty do New Yorku oficiální zástupci prezidentky neposkytli žádnou odpověď a Blaha to považuje za netransparentní.

„Drahá paní prezidentka médiím nechce dát informace, koho všeho z rodiny a okolí vzala. Je to netransparentní a každý jiný politik by byl médii logicky hnán k odpovědnosti. Ale při Čaputové liberální média čučí jako veš pod strupem,“ napsal Blaha.

„Duhové“ barvy na Prezidentském paláci mluvčí prezidentky Martin Strižinec označil za zkoušku funkčnosti svítidel.

„Pět presstitutů v akci“

Dále se politik přesouvá přímo do přehledu slovenských médií: „A toto je zpracování našich nadevše ‚nezávislých‘ novinářů - pět presstitutů v akci.“

Začíná z týdeníku Plus 7 Dní, který patři skupině Penta. V něm je Blaha obviněn ze šíření dezinformace.

„V Plus 7 Dní vylijí kýbl špíny na Blahu, neboť prý šíří ‚hoax‘, že Prezidentský palác byl v duhových barvách. On sice celkem prokazatelně byl v duhových barvách, ale penťácká Pluska se i tak snaží lidi přesvědčit, prý to je hoax a zcela nekriticky věří Čaputové vysvětlení, že to byla jen zkouška, haha-hihi, zkoušečka, zkoušeníčko,“ uvádí Blaha.

Dále poukázal, jak na TV Markíza dělají z Čaputové oběť. Vyplývá to z rozhovoru moderátora Michala Kovačiče s poradcem Čaputové Mariánem Leškem. Jak poznamenal Blaha, moderátor zdůraznil své neformální vztahy s politikem.

„Na sociální síti uvedl, že Leško je naprosto geniální, skvělý, úžasný a parádní a přišlo mu zatěžko, že mu musel, kámošovi, vykat. No chápete - objektivita jako hrom,“ píše Blaha a dodává, že z kámoše ‚vypáčil‘, že prý Čaputová čelí bezpečnostní hrozbě, neboť jak zafňuká Leško, ‚politici si neuvědomují, že když vnášejí do veřejného života nenávistné záležitosti‘, jak tím velmi princezničce ubližují.“

Na portálu Aktuality.sk Blaha také našel obvinění na svou adresu.

„Aktuality.sk okamžitě napsaly srdceryvný článek, ve kterém je pohádková víla v ohrožení. Polovinu článku řeší Leško, když ukazuje prstem na zlé politiky, kteří ji kritizují. A druhá půlka článku se věnuje Blahovi, který o naší pohádkové víle napsal cosi ošklivého, ale chápete, hanba mu, on za to všechno může, on ohrožuje naši vílu, nenáviďte ho, lynčujte ho!“ uvádí.

K jakému závěru dospěl?https://t.co/rvCIuOYOgN — Sputnik ČR (@sputnik_cz) November 17, 2019

​Ke kritice Luboše Blahy se také připojila novinářka Miroslava Kernová z webu O médiích. Blaha ve svém příspěvku připomněl, že je manželkou Kerny z Deníku N, který financuje skupina Eset, která také financovala Progresivní Slovensko

„A tato Kernová vyrukuje s toutéž hovadinou, že Blaha šíří hoax. Chápete - když nás z něčeho obviní a my se k tomu vyjádříme, že to není pravda, nikdy nenapíšou, že to obvinění bylo hoax. Ale u Čaputové je zjevný fakt, že palác svítil duhově, odrazu hoaxem. Neboť Strižinec řekl. Dokonalé. Impérium Esetu a Penty se činí, bravo. A hlavně ani slůvko o Čaputově rozpustilém výletíku do New Yorku,“ podotknul politik.

Svou revizi dokončil otázkou videoreportérky Zuzany Kovačič Hanzelové, která se ve svém pořadu Rozhovory svého hosta zeptala, co říká na to, jak se Blaha vyjadřuje o ženách.

„Prosím pěkně, takto na Slovensku funguje mediální manipulace. Nedozvíte se, že Čaputová do New Yorku jako takový papaláš vzala dcerku a kámoše na nákupy. Za státní. Nedozvíte se, že z Prezidentského paláce dělá duhový bordel. Zato se dozvíte, že Blaha může za to, že chudák blonďatá je v ohrožení,“ uvedl politik.