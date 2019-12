„Toto čeká Slovensko, když se dostane k moci to klubko hadů.“ Blaha si utahuje z opozice. Video

Slovenský poslanec za Směr-SD a politolog Ľuboš Blaha zveřejnil na svém Facebooku animované video s názvem „Představte si, co se stane, když bude vládnout opozice“. Sledující politika vybuchli smíchy a začali to hned šířit na své účty.

„Nejlepší je ten Truban s jointem trávy, perfektní… A ten Matovičův nepříčetný výraz, luxusní… A jak se přetahují mafiáni Andy a Boris, kdo si urve více milionů… O nic jiného nejde,“ napsal v popisku k videu Blaha.

„Koukněte se na video, přátelé, toto čeká Slovensko, když se dostane k moci to klubko hadů, co si říká opozice. Asi by se jako pozadí hodil spíše death metal, neboť toto bude těžké peklo, pokud to tu ovládne liberální chaos. Smích přes slzy,“ dodal.

Uživatelé internetu vysoce ocenili video a doporučili autorovi, aby tam přidal několik dalších postav. Jako například moderátora Jozefa Pročka, který se objevil na kandidátce OĽaNO. Informoval o tom včera portál SME.

Kromě baviče jsou tam také bývalý tenista Karol Kučera, ochranář a bývalý poslanec OĽaNO Ján Mičovský a matka zavražděného Roberta Remiáša Anna Remiášová.

Nejbližší parlamentní volby na Slovensku

Parlamentní volby nebo volby do Národní rady Slovenské republiky se konají na Slovensku jednou za čtyři roky. Občané volí poslance do nejvyššího legislativního orgánu Slovenské republiky - Národní rady Slovenské republiky. Ve volbách si občané zvolí 150 členů.

Termín parlamentních voleb byl stanoven na 29. 2. 2020. Termín zveřejnil předseda NR SR Andrej Danko 4. listopadu 2019.

Předvolební kampaň začne dnem zveřejnění rozhodnutí o vyhlášení voleb ve Sbírce zákonů SR, podle vyjádření Danka 5. listopadu 2019. Volby se uskuteční během jarních školních prázdnin, podle politologa Jána Baránka by však prázdniny neměly mít významný vliv na volební účast

K 1. prosinci 2019 podalo na slovenské Ministerstvo vnitra návrhy kandidátních listin a zaplatilo volební kauci ve výši 17 000 eur 25 politických hnutí, stran či koalic. Přihlášené subjekty prověří Státní komise pro volby a kontrolu financování politických stran, která rozhodne o registraci 6. prosince 2019.