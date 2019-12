Souhlasím s Ficem, zavřete i mě? Blaha výbušně reagoval na obvinění šéfa Směru-SD. Prý řekl to, co si myslí celý národ

Slovenský poslanec za Směr-SD Ľuboš Blaha se na své sociální síti vyjádřil k informaci, že NAKA obvinila šéfa strany Roberta Fica za jeho výrok o Romech. Politik s tím ale nesouhlasí a tvrdí, že Fico řekl jen to, co si myslí celý národ. A pravda se dle něj umlčet nedá.

Hned v úvodu Blaha píše, že kdyby to nebylo tak vážné, tak by se celé věci i zasmál, že chtějí z Fica udělat národního hrdinu. Pak vyjádřil svůj názor na celou věc.

„Já s vyjádřením Roberta Fica plně souhlasím. Haló, pane vyšetřovateli - slyšíte? Souhlasím s Robertem Ficem! Zavřete i mě?“ provokoval na Facebooku.

Z příspěvku jde vidět, že je Blaha situací rozhořčen. Píše v něm, ať i jeho policisté zavřou do basy a dodává, ať zavřou všechny, na koho si slunířkářská média ukáží prstem. „Zavřete statisíce lidí, kteří mají špatnou zkušenost s Romy a volí Směr. Všechny zabásněte - protože svoboda a demokracie!“ rozčiluje se.

„Už to tak jeden nacista dělal, zjevně se vám to zalíbilo,“ podotýká a pokračuje: „Ať žije liberalismus.“

Policejní teror za jiný názor?

Následně píše, že jestli se všichni tito lidé nevejdou do vězení, pak mají sluníčkáři postavit rovnou koncentráky.

V další části svého příspěvku poslanec Směru ujišťuje své sledující, že se opravdu nejedná o legraci.

„Jde o národní bezpečnost. Policie se tímto nehorázným aktem těsně před volbami tvrdě zamíchala do politického boje a demokratický stát tak mění na policejní stát,“ myslí si.

Prý to ale není o tom, že by politici měli imunitu. Zdůrazňuje totiž, že jsme si všichni rovni. „Jde o to, že pokud pár měsíců před volbami začne někdo nahánět šéfa nejsilnější strany za vyjádření názoru, pak to vidím jako projev politického teroru,“ doplnil.

Dále píše, že je celkem zřejmé, že se policie dostala zpod demokratické kontroly a pronásleduje politiky za jejich názor. A to prý není zdaleka vše.

„Informace z utajovaných spisů jsou zneužívány k politické kampani proti vládě. Co to má být?! Obvinění proti zahraničním agentům jsou účelově staženy. Co to má být?! Lidé jsou zastrašováni a je jim bráněno ve svobodě slova. Co to má být?!“ vzteká se politik.

Signál pro Slováky – držte huby!

Blaha se nebál zajít i mnohem dál a začal mluvit o totalitním teroru. „Když někdo sáhne i na bývalého předsedu vlády a předsedu nejsilnější politické strany, je to signál pro celé Slovensko, že pokud lidé nebudou říkat to, co si přeje liberální mafie, pak jim hrozí basa. A tomu se říká teror. Totalitní teror,“ tvrdí.

Dle politika jsou tak na stole velmi důležité otázky. „Co když se do bezpečnostních složek infiltrovali lidé, kteří chtějí rozložit stát? Co když se do prokuratury dostali lidé, kteří spolupracují s opozicí na převzetí moci? Neměli bychom spíše než Roberta Fica vyšetřovat a obviňovat cizí agenty ve slovenské policii?“ ptá se.

Připomíná také „nestrannou“ policii, soudy a prokuraturu. Píše totiž, že vyšetřovatel kauzy Gorily skončil v Matovičově straně, další vyšetřovatel kandiduje za stranu SaS a vyšetřovatel v kauze Kuciak se motá kolem PS/Spolu. Neopomněl ani soudce, který rozhoduje politické případy a je bývalým kandidátem SaS.

„A to je jen špička ledovce. V jakých opozičních stranách skončí další představitelé NAKA? A kde skončí prokurátor, který se aktuálně chystá lynčovat Roberta Fica? Kdo to je? Komu slouží?“ pokládá další otázky.

Národní bezpečnost je v ohrožení...

V neposlední řadě Blaha píše, že je Slovensko ohroženo. A prý to vůbec není o Robertovi Ficovi, ale spíše o národní bezpečnosti.

„Je celkem zřejmé, že NAKA potřebuje okamžitou vnitřní kontrolu, prošetření vazeb vyšetřovatelů a prokurátorů na politická uskupení a cizí státy, prověření jejich kontaktů a financí. Slovensko není junta, ale civilní vláda. Bezpečnostní složky nemají co vstupovat do politiky!“ rozčiluje se politik.

Závěrem dodává, že by měla zasednout i Bezpečnostní rada, protože existuje podezření, že se do policie dostaly síly, které působí proti Slovensku a pomáhají opozici převzít moc. „Policie má pomáhat a chránit, ne šikanovat a pronásledovat lidi za jejich názory,“ míní.

Solidarita s Robertem Ficem

„Pokud to nezastavíme teď, Slovensko se promění v policejní stát a jednoho dne za váš názor zavřou i vás. Zůstanou jen sluníčka, oligarchové a američtí protektoři - oni budou přikazovat, co si máte myslet,“ nastiňuje své představy.

V samotném konci příspěvku pak varuje před tím, co by se mohlo stát, pokud nebude celá situace zastavena.

Blaha také uvedl, že vyjadřuje solidaritu s Robertem Ficem a podotýká, že liberálové chtějí převzít moc a nezastaví se před ničím.

„Jdou nás všechny kriminalizovat a pronásledovat za naše názory. Jak fašisté v minulosti,“ spílá.

Obvinění Roberta Fica

Dnes se objevily informace o tom, že vyšetřovatel Národní kriminální agentury (NAKA) obvinil předsedu koaličního Směru-SD Roberta Fica za jeho výroky ve videu, ve kterém bránil odsouzeného rasistu z ĽSNS Milana Mazureka.

Uvádí se, že expremiér byl obviněn celkem ze tří trestných činů. Fico se měl podle policie dopustit hanobení národa, rasy a přesvědčení, podněcování k národnostní, rasové a etnické nenávisti, a to souběžně s trestným činem schvalování trestného činu.

„I přesto, že Nejvyšší soud SR rozhodl, že extremistické výroky exposlance Milana Mazureka jsou trestným činem a odsoudil jej za ně, Fico s nimi měl veřejně souhlasit a svůj postoj šířit přes sociální sítě,“ uvádí se ve stanovisku Policie Slovenské republiky.

Podle informací v případě pravomocného odsouzení hrozí předsedovi Směru-SD trest odnětí svobody, a to ve výši jeden rok až pět let.