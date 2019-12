„Stíhání za politický názor a stíhání za daňový podvod - to je nebe a dudy.“ Blaha porovnal obvinění Fica a Kisky

Slovenský politik na sociální síti napsal, že se nedokáže přestat smát a podotýká, že je Mikuláš dnes obzvláště štědrý. Naráží tím na Kiskovo obvinění.

Ve svém komentáři reagoval i na prohlášení, které v souvislosti obviněním vydal Kiska. „Mé obvinění je špinavá politická kampaň a je důkazem politického vydírání a mafie, která ovládá Slovensko,“ nechal se slyšet exprezident. S tím však Blaha rozhodně nesouhlasí.

„No jasně, Andy, Fico až tak ovládá policii, že ta ho včera samotného obvinila. Nějak ti to nesedí, hochu,“ napsal.

„Za 20 let v čele Směru našli na Roberta Fica pouze to, že řekl pravdu o Romech. A stíhají ho za jeho názor. Za nic jiného - za názor. Gratulujeme,“ uvedl.

Poukazuje také na to, že sluníčkáři v policii po jeho straně „jdou jako po uzeném“, stejně jako liberální média a mimovládky. A to prý ani nemluví o amerických tajných službách. Následně si pokládá otázku, co na ně dotyční našli.

V této rovině pak celou kauzu srovnal s obviněním Andreje Kisky, na kterého praskly daňové podvody.

„Tedy okrádání Slovenska. Zločin, za který dnes bručí v base Bašternák. To jen pro srovnání - jeden je stíhán za pravdu, druhý za zlodějství,“ nastínil svůj pohled.

„Nebe a dudy“

Navíc, pronásledovat za politický názor a pronásledovat za daňový podvod, to je podle Blahy „nebe a dudy“.

Tvrdí také, že pokud je někdo stíhán za názor, jsou to 50. léta a je třeba prověřit, kam až sahá politizace prokuratury a policie. „Proto budeme rázně jednat,“ slíbil.

„Ale v případě, že jde o standardní majetkový trestný čin a někdo prostě krade, tak tam nejde o politiku, ale o čistý skutkový stav - to není věc názoru, ale věc faktů. A proto jsou v případě Kisky všechny výmluvy směšné,“ míní.

Kiska do basy!

„Jak se říká - kradl jsi, chlapče, kradl? No, tak půjdeš do basy,“ zakončil svůj příspěvek.

Obvinění Andreje Kisky a Roberta Fica

Závěrem poslanec Směru-SD píše, že má někdo vzkázat Bašternákovi, aby si uklidil celu. Zanedlouho totiž k němu prý přijde vzácná návštěva, a to sám exprezident. A podotýká, že možná z nich ještě budou nakonec kámoši.

Dnes vyšlo najevo, že slovenský exprezident čelí obvinění, a to o v souvislosti s kauzou kolem jeho firmy KTAG. Tuto informaci potvrdily již dva zdroje.

K věci se vyjádřil i sám exprezident Kiska, který tvrdí, že se jedná o pomstu Roberta Fica.

Včera se zase objevily informace o tom, že vyšetřovatel Národní kriminální agentury (NAKA) obvinil předsedu koaličního Směru-SD Roberta Fica za jeho výroky ve videu, ve kterém bránil odsouzeného rasistu z ĽSNS Milana Mazureka. Podle zdroje je obviněn ze tří trestných činů.