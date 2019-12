„Nejsme destruktivní skupinka, která mění kabáty podle preferencí.“ Pellegrini o slovenských sociálních demokratech

Dnes, tedy v sobotu, probíhá v Bratislavě slavnostní sněm Směru-SD, kdy strana oslavuje 20 let od momentu svého vzniku. Podle Pellegriniho je to nesmírně dlouhá doba z pohledu existence Slovenské republiky.

„Byli jsme u všech klíčových historických událostí, které nás posouvali vpřed. Při vstupu do EU a NATO, zapojení se do Schengenu či zavedení eura,“ sdělil premiér a současný lídr kandidátky Směru do parlamentních voleb.

„Strana Směr má sice nového volebního lídra, ale stále stejný cíl, vyhrát volby a pokračovat v prosazování silného sociálního státu,“ řekl Pellegrini.

Kritika opozice

Ve svém projevu se Pellegrini kriticky vyjádřil i na adresu slovenských opozičních stran. Premiér však nesdělil konkrétně, na jaké strany svou kritiku směřoval.

Základní úkoly do budoucna

„Nejsme výtahová či autobusová strana, partička, co nezná Slovensko za tabulí ‚Bratislava’. Nejsme ani destruktivní skupinka, která mění kabáty podle preferencí. A nejsme ani levní baviči, kterým stačí mobil a sociální síť a najednou znají recept na všechny problémy Slovenska,“ sdělil Pellegrini s tím, že považuje Směr za poctivou stranu, která hodlá udělat ze Slovenska sociálně spravedlivý stát.

Dále Pellegrini jmenoval dva základní úkoly, které slovenští sociální demokraté mají před sebou – „zbavit se balastu, který je brzdou našeho pokroku“, a mít jasnou vizi. Podle něj by se strana měla chovat politicky odpovědně a přiznat si chyby, když je udělá a více naslouchat lidem.

„A je nutné si to i přiznat. Nemůžeme se bát být nositeli takové vyspělé politické kultury. Nesmíme před chybami zavírat oči a zacpávat uši. Musíme i více poslouchat řadové členy. Nepropadněme nebezpečnému pocitu, že v centrále máme patent na rozum. Nesmíme ztratit kontakt s člověkem,“ vyzýval Pellegrini.

Nejtěžší kampaň

Podle slovenského premiéra nadcházející předvolební kampaň bude nejtěžší v historii Směru. Avšak dodal, že strana má potenciál to zvládnout.

„Budou na nás mířit všechny politické a mediální zbraně. Jsem ale přesvědčen, že společně tuto těžkou a trnitou cestu zvládneme. Máme tradici, zkušenost, odvahu, energii a vizi,“ sdělil.

Ve svém projevu politik také sdělil, že chce, aby Slovensko bylo sociálně spravedlivé a bezpečné, chránilo životní prostředí a bylo nadále respektované a mezinárodně uznávané. Uvedl také, že vylučuje povolební spolupráci se stranou ĽSNS, kterou označil za fašistickou.

O Ficovi Po slavnostním sněmu Směru následovala tisková konference, na začátku které premiér okomentoval nepřítomnost předsedy strany Roberta Fica. Ten jej právě před zahájením sněmu opustil. Uvedl, že musel do nemocnice kvůli vysokému krevnímu tlaku. Pellegrini tyto informace potvrdil a dodal, že zdravotní stav Fica byl stabilizován. Nesdělil však, zda je politik stálé v péči lékařů. Ve Směru také okomentovali obvinění z hanobení národa, podněcování k národnostní, rasové a etnické nenávisti a schvalování trestného činu, kterým předseda strany současně čelí, a to za výroky ve videu o odsouzeném rasistovi z ĽSNS Milanu Mazurekovi. Podle Pellegriniho obvinění Fica Směru neublíží a ten bude mít dostatek možností podezření vyvrátit. „Je logické, že poslanecký klub se zastal svého předsedy. Já osobně jsem se vyjádřil, že respektuji aktuální stav. Platí zde právní stát, předseda bude moci podniknout právní kroky, aby věc vysvětlil a obhájil se. Nechci, abychom z toho vyrobili zkratku, že Směr podporuje nějaké rasistické projevy vůči komukoliv,“ prohlásil. Pellegrini zopakoval, že spolupráce s ĽSNS je vyloučená. Další možný partner strany by se mohl ukázat po volbách. Během konference premiér také sdělil, že sociální demokraté jsou odborně a personálně připravení na to, aby vyhráli parlamentní volby. Podle něj strana ví, jak posunout Slovensko vpřed a nabízí voličům odpovědnou změnu. Sdělil, že Směr čtyřikrát vyhrál volby a třikrát byl součástí vlády, a proto má šanci ve volbách vyhrát.

Parlamentní volby na Slovensku

Volby do Národní rady Slovenské republiky proběhnou 29. února. Jedná se o osmé parlamentní volby v dějinách samostatného Slovenska. Politická kampaň oficiálně začala dne 5. listopadu.

Podle listopadového průzkumu agentury MVK nejlepší šance na vítězství měl právě Směr s 19,1 % hlasů, na druhém místě by skončila koalice stran Progresivní Slovensko/Spolu-občanská demokracie (PS/Spolu). Další pozici by obsadila ĽSNS (8,9 %), o 0,1 % míň by získala strana bývalého slovenského prezidenta Andreje Kisky Za lidi. OĽaNO by volilo 7,9 % dotazovaných. KDH by mělo 7,6% podporu, SNS by získala 7 %. Do parlamentu by se mohlo dostat i hnutí Jsme rodina s 6,5 %. Strany SMK, SaS, Dobrá volba, Vlast a Most-Híd by se do parlamentu nedostaly.