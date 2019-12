Nebylo možné použít hasičský vrtulník a dům nebyl v pořádku. Co ještě víme o tragédii v Prešově?

Goliaš během rozhovoru s novináři řekl, že cesta do hořícího domu byla obtížná: zaparkované automobily a stavební úpravy v paneláku blokovaly průjezd profesionálních i dobrovolných hasičů. „Jako v každém městě, i v Prešově je velkým problémem sídlištní parkování aut. I proto se posádky dostávaly k paneláku o něco později,“ konstatoval Goliaš.

Záchranářům se vytýká, že během záchranných a požárních prací nepoužili vrtulník. Podle Goliáše to však nebylo možné. „Věděli jsme, že po výbuchu není v pořádku střecha. Byl na ní uvolněný plech a hrozilo, že by se mohl rozházet po okolí a ohrozit životy lidí,“ poznamenal.

Za velký problém považuje skutečnost, že řada stavebních a technických řešení paneláku byla v rozporu s bezpečnostními předpisy již od roku 2017. „Při stavebních úpravách tohoto paneláku byly porušeny předpisy a hasiči na to upozorňovali. Právě to mohlo způsobit i pád schodiště, přes které jsme nemohli lidi evakuovat. Byla to svévole majitelů bytového domu,“ vysvětluje Goliaš.

Policie ve věci vznesla obvinění proti třem osobám

Slovenská policie dnes informovala, že v souvislosti s výbuchem plynu v paneláku v Prešově byly obviněny tři osoby z trestné věci obecného ohrožení. Jména a podrobnosti zatím neuvádí.

„V trestní věci obecného ohrožení v souvislosti s případem výbuchu obytného bloku ve městě Prešov vznesl krajský vyšetřovatel obvinění třem osobám a předložil prokuratuře podnět k jejich vazebnímu stíhání. Vyšetřování nadále probíhá. Bližší informace poskytneme, pokud to situace dovolí,“ napsala Policie SR na Facebooku.

V sobotu 7. prosince policie informovala, že v souvislosti s havárií zadržela celkem šest lidí. Byli to jednatelé firmy i dělníci, kteří dělali v den nehody výkopové práce na Mukačevské ulici. Právě výkopové práce podle prvních odhadů mohou souviset s výbuchem, zřejmě při nich došlo k proražení potrubí.

Prešov dostane tolik peněz, kolik bude potřebovat, prohlásil Pellegrini

Slovenský premiér Peter Pellegrini dnes promluvil o tragédii v televizi TA3. „Když jsem to uviděl na vlastní oči, byl to velmi zvláštní a skličující pocit… Bylo to, jako kdyby vybuchla bomba,“ popsal místo činu premiér a zároveň vyzvedl hrdinství hasičů, kteří odmítli z místa odejít, i když měli nárok na odpočinek, a lidi, kteří pomáhali, jak mohli.

„Přejme si, aby skončila šňůra neštěstí, kterým dnes čelíme,“ dodal Pellegrini s tím, že Slovensko je zkoušená země. Připomněl i neštěstí autobusu při Nitře před pár týdny.

Vláda už dříve pro Prešov schválila milion eur. Pellegrini dnes apeloval také na pojišťovny, aby lidé, které výbuch zasáhl, dostali peníze co nejdříve a aby celý proces pro ně zjednodušily.

„Ten milion je začátek a paní primátorka má mé ujištění, že jakmile budeme vidět, že ty prostředky nestačí, vláda bude připravena tuto částku navýšit,“ dodal premiér v pořadu V politice s tím, že Prešov dostane tolik peněz, kolik bude potřebovat.