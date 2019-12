„Policie vůči Kiskovi vznesla obvinění, on se postaví před kamery a začne vyplakávat,“ Pellegrini zabodoval na debatě

„Pána Andreje K. se dotýká nějaké obvinění, které vůči němu vznesla policie. Postaví se před kamery a začne vyplakávat. Chci se jasně ohradit vůči tomu, aby někdo tvrdil, že tu máme policejní mafii,“ zdůrazňoval Pellegrini.

Kiska na téma obvinění na svou adresu opakovaně připomněl, že Pellegrini byl osobně v Boriku za účasti Fica, Romana Krpeľana (tehdejší mluvčí prezidenta Kisky) a samotného Kisky, kde zaznělo, že pokud bude Fico jmenován soudcem Ústavního soudu SR, všechny útoky přestanou.

„Popírám, že by to byla nějaká pomsta za to, že Kiska nechtěl jmenovat Fica předsedou Ústavního soudu SR,“ prohlásil Pellegrini a zdůraznil, že policie a prokuratura jedná tak, jak má.

Kiska během debaty také upozornil na to, že Směr-SD je připraven vládnout s fašisty. Premiér to odmítl a prohlásil, že Směr-SD nikdy nebude spolupracovat s kotlebovcemi a nikdy s nimi nevytvoří žádnou koalici. Vše ostatní považuje za obyčejné lži.

Pellegrini také okomentoval zdravotní stav Fica, který v sobotu skončil v nemocnici kvůli krevnímu tlaku. Premiér si nemyslí, že Ficovy zdravotní potíže by měly být tak závažným problémem, aby ho to vyřadilo z volební kampaně.

„Jeho problémy s tlakem jsou dlouhodobějšího charakteru. V sobotu šlo o nadměrně vysoké hodnoty. Jeho stav je však stabilizovaný a pevně věřím, že brzy se opět objeví v dobré kondici,“ konstatoval.

Podle Kisky neřídí zemi Peter Pellegrini, ale z pozadí stále vládne Fico. Na otázku, zda by znovu jako prezident jmenoval Pellegriniho předsedou vlády, odpověděl, že ne.

Obvinění Kisky a Fica

Dne 5. prosince vyšetřovatel NAKA obvinil předsedu slovenské vládní koaliční strany a bývalého premiéra země Roberta Fica z hanobení národa, podněcování k národnostní, rasové a etnické nenávisti a schvalování trestného činu, a to za výroky ve videu o odsouzeném rasistovi z ĽSNS Milanu Mazurekovi.

„Strana Směr-SD a já osobně jsme celý život obhajovali hodnoty a odkaz SNP (Slovenské národní povstání, pozn. red.) a bojovali proti fašismu a extremismu v naší společnosti…Proto je zarážející, že v obvinění, které vnímám jako mediální a vyjádřím k němu svůj osobní názor, mě označí za extremistu. Ani se nedivím, že opozice, která je hodnotově prázdná a neumí argumentovat a diskutovat o tom, jak zlepšit životní úroveň na Slovensku, se přiživuje na tomto mediálním divadle,“ reagoval Fico.

Vyšetřovatel NAKA také obvinil bývalého slovenského prezidenta a předsedu strany Za lidi Andreje Kisku „za pokračující zločin daňového podvodu ve formě organizátora“ v souvislosti s kauzou kolem Kiskovy firmy KTAG .

„Podvod souvisí se zaúčtováním daňových dokladů na předvolební a volební prezidentskou kampaň do účetnictví společnosti, přičemž tato činnost nebyla předmětem jeho podnikatelské činnosti,“ uvedli na policii.

Andrej Kiska zareagoval na obvinění na svou adresu – označil je za špinavou politickou kampaň. „Mé obvinění je špinavá politická kampaň a je důkazem politického vydírání a mafie, která ovládá Slovensko. Fico mě před tím varoval, když jsem ho odmítl dát na Ústavní soud. Již v únoru jsem, ještě jako prezident, takový postup Ficovy policie avizoval,“ uvedl.

Prezident Policejního sboru Slovenské republiky Milan Lučanský se vyjádřil ke kritice konání policie na Facebooku.

„Nechtěl jsem komentovat slova politiků po vznesení posledních medializovaných obvinění, protože mi to přišlo nevhodné kvůli neštěstí v Prešově. Musím však říci, že ten cirkus, který předvedli, jsem očekával. Chci proto vzkázat všem policistům, že stojím za každým jedním, který svou práci dělá legálně a podle svého nejlepšího svědomí. To, že mě politici volají každý týden do branněbezpečnostního výboru, to mi nevadí. Rád vysvětlím, čemu neporozuměli. Ale nazývat nás ‚policejní mafií‘, to je už silná káva. Proto chci politikům i občanům vzkázat, že pokračujeme dál, protože skutek se stal!," napsal Lučanský.