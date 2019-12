„Hanba vám, pane Kisko!“ Politici reagují na příspěvek předsedy. Své obvinění se prý snažil překrýt oběťmi v Prešově

V den tragédie, v pátek 6. prosince, Kiska na Facebooku vyjádřil soustrast obětem a jejich rodinám, ale již ve druhém odstavci svého příspěvku postoupil k obvinění NAKA.

Příspěvek byl později opraven. Dále uvádíme prvotní verzi, kterou má k dispozici portál Hlavné správy.

„Myšlenkami jsem v Prešově. Myslím na lidi v Prešově, které zasáhl výbuch v paneláku.

Toto jsou lidské tragédie, ne to, že NAKA se nechává zatahovat Ficem na politické špinavosti před volbami.

To, co se v Prešově stalo, je obrovské neštěstí. Zatím víme o 4 obětech, chci vyjádřit soustrast pozůstalým a požádat vládu, aby v maximální míře pomohla všem, které výbuch jakkoli zasáhl,“ napsal Kiska.

V komentářích byli uživatelé sociální sítě touto zprávou pobouřeni, nyní reagují dokonce kolegové politika.

Slovenský historik a místopředseda SNS Anton Hrnko píše, že tento status mluví o sebestřednosti, samolibosti a plytkosti rozmýšlení autora.

„Dlouho jsem přemýšlel, jestli vůbec mám tento status napsat. Přece jen tragédie v Prešově je něco, co může skutečně pochopit jen ten, kdo bez jakéhokoliv varování najednou někoho ztratí nebo ztratí všechno. Ale jelikož status pana A. Kisky z pátku není vychýlením jeho chápání světa, ale plně zapadá do působení tohoto nejlenivějšího prezidenta ve slovenských dějinách (autorem tohoto tvrzení nejsem já!), Nemohu mlčet,“ napsal Hrnko v pondělí 9. prosince.

„Protože za vším, co se kolem něj děje, vidí jen sebe a svůj prospěch, neumí věci posuzovat z jiného hlediska. Ba vlastně má ještě jedno hledisko. To jsou zájmy těch, co ho do funkce prezidenta dostali, a nejsou to zájmy slovenského národa, občanů Slovenské republiky, ba ani ne Evropské unie. Proč?“ dodal.

Slovenský poslanec za Směr-SD Ľuboš Blaha se také k příspěvku bývalého prezidenta vyjádřil. „Kiska v době tragédie uspořádal tiskovku, na níž vřískal, že Slovensko je mafiánský stát. Existuje něco otrlejšího?,“ napsal poslanec.

Reagoval i poslanec Erik Tomáš, který tvrdí, že zveřejnění takového statusu naplno odhalilo jeho charakter. Příspěvek považuje za vrchol hyenismu, protože své obvinění se snažil překrýt oběťmi v Prešově.

„No a vrchol hyenismu předvedl Kiska svým statusem na sociální síti, ve kterém se své obvinění snažil překrýt oběťmi v Prešově. Po vlně kritiky ho upravil, ale už bylo pozdě. Odhalilo to naplno jeho charakter. Hanba vám, pane Kisko!,“ napsal Tomáš.

Nyní je vyjádření opraveno, Kiska vyměnil odstavce a objasnil informace o konferenci.

Požár v Prešově

Ve slovenském Prešově došlo 6. prosince k výbuchu 12podlažního bytového domu okolo poledne. Vyhořet měla nejvyšší patra. Hasiči kvůli mrazu zásah v noci přerušili. Na místo tragédie směřoval i předseda vlády Pellegrini, ministryně vnitra Denisa Saková a ministryně zdravotnictví Andrea Kalavská. Uvádí se, že zemřelo nejméně osm lidí a dalších čtyřicet bylo zraněno. Vzhledem k tomu, že několik osob je nezvěstných, počet obětí může růst. Dům je momentálně neobyvatelný, horní čtyři patra zcela vyhořela.