Co se to děje s Čaputovou? Opět ruší program ze zdravotních důvodů

„Prezidentka Zuzana Čaputová musela svůj dnešní program ze zdravotních důvodů zrušit a nezúčastní se plánované snídaně s velvyslanci zemí Evropské unie,“ nechal se slyšet mluvčí.

Další rušení cesty

K situaci, kdy prezidentka svůj program rušila ze zdravotních důvodů, nedošlo nyní poprvé. Také v říjnu zrušila Čaputová svůj program a tím pádem nevystoupila na mezinárodní konferenci Forum 2000, která probíhala v Praze.

Prezidentka se nezúčastnila ani posledního rozloučení s českým zpěvákem Karlem Gottem, které proběhlo v říjnu, a vyvolala tím řadu otázek. Jako důvod uvedl mluvčí prezidentky to, že by to pro Čaputovou bylo do Prahy již mnoho cest.

„Protože v Praze byla minulý týden. V pondělí (14. 10.) jsme pozvaní na konferenci Forum 2000, takže za tím není potřeba nic hledat, jednoduše by to už bylo moc cest,“ sdělil tehdy Strižinec.

Konference Forum 2000

Dne 13. září začala v Praze 23. konference Forum 2000. „Před třiceti lety byl svět plný naděje, že nakonec zvítězí demokracie, svoboda a globální řád založený na míru a odpovědnosti. V bouřlivém roce 1989 se lidé shromáždili proti vládám s nešťastným záznamem o lidských právech a nedostatečným respektováním právního státu,“ uvádělo se na webu organizace.

Hlavním cílem konference Forum 2000 je podle webu identifikace klíčových problémů, kterým je vystavena civilizace, dále zkoumání způsobů, jak zabránit eskalaci konfliktů, jejichž primárními složkami jsou náboženství, kultura nebo etnika.

Na fóru měla prezidentka promluvit o roli středoevropských zemí v Evropské unii. Kvůli zrušení cesty k tomu však nedošlo.

Čaputová na summitu NATO

Summitu NATO v Londýně, který se konal na začátku prosince, se však Čaputová zúčastnila. Summit se konal na pozadí vnitřních sporů, v předvečer setkání jeho účastníci komentovali slova francouzského prezidenta Emmanuela Macrona o „mozkové smrti“ Aliance, navíc mnoho z nich má napjaté vztahy s americkým prezidentem Donaldem Trumpem.

Britský premiér Boris Johnson označil za hlavní úkol výročního summitu „posílení jednoty pro společný cíl“ a podniknutí dalších kroků k zajištění míru a bezpečnosti. Generální tajemník NATO Jens Stoltenberg, který hovořil jako první, zdůraznil zásadu „jeden za všechny a všichni za jednoho“ pro členy NATO a označil NATO za „nejúspěšnější alianci v historii“.

Pozornost kvůli fotografii

Jisté pozornosti si v souvislosti se summitem vysloužila Čaputová kvůli oficiální fotografii lídrů zemí NATO v Buckinghamském paláci. Na sociálních sítích si lidé hned všimli, že Čaputová se poněkud ztratila v poslední řadě, jelikož ji schoval premiér Řecka Kyriakos Mitsotakis.