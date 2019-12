Slovenská ministryně zdravotnictví Andrea Kalavská podává demisi

O odchodu z funkce Kalavská uvažovala již od středy (4.12), kdy na rozhodnutí vlády došlo ke stažení reformy nemocnic z jednání parlamentu.

„Cítila jsem se velmi špatně. Na druhé straně jsem dostala v průběhu těchto dnů neskutečné množství podpůrných dopisů a e-mailů, abych zůstala, abych myslela na pacienty, lékaře a rozdělanou práci. Kdyby člověk myslel jen sám na sebe, určitě odejde, protože si řekne, že mu to za to nestojí. Vždy jsem měla jen jeden zájem, a tím byl pacient. Asi se to v slovenské politice nenosí nebo je to trapné, nenašlo to odezvu,“ uvedla.

„Tak se nemá chovat ke svému ministrovi, jak se zachovala strana Směr-SD ke mně,“ uvedla.

5. prosince se s úřednicí setkal slovenský premiér Peter Pellegrini (Směr-SD), který poté požádal, aby Kalavská ve své funkci na ministerstvu zdravotnictví setrvala. Politik jí také vyjádřil plnou podporu a uvedl, že nepovažuje stáhnutí reformy za její neúspěch. Podotkl, že na svém rezortu Kalavská udělala velkou práci.