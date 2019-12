Prešovská tragédie v Česku hrozí až ve čtvrtině českých paneláků. Expert varuje

Expert musí souhlasit se slovenskými kolegy, že by se celý prešovský panelový dům měl zbourat, protože po výbuchu a následném požáru je nebezpečný.

„Jednoznačně. Kdybyste se tam šel podívat, tak tam jsou větší průhyby, nevratné. Jestli tam bylo PVC, tak tam hořelo PVC a v tom je chlor,“ uvedl a dodal, že při styku s chladnějším prostředím pak může vznikat nebezpečná kyselina chlorovodíková.

Hasičský expert Václav Kratochvíl zase uvedl, že konstrukce domu byly vlivem vysokých teplot silně poškozeny. Na základě záběrů také popsal explozi, ke které pravděpodobně došlo kvůli úniku plynu.

„Ten dům prošel účinky požáru, namáháním, po dobu delší, než je projektovaná doba požární odolnosti,“ říká expert Kratochvíl.

Podle něj plyn zřejmě unikl ve větším množství, což prý bylo paradoxně možná štěstí, než kdyby unikla menší koncentrace. A situaci vysvětlil na motoru.

„Je to tak asi, jako když vám jde moc paliva do motoru. Ten motor nesprávně pracuje a on se dusí. Tady je to obdobně,“ řekl Kratochvíl a dodal, že menší množství plynu ve vnitřních prostorech domu by tak způsobilo pravděpodobně daleko větší škody a mělo i rozsáhlejší následky na zdraví a životech lidí.

„Divoké“ rekonstrukce českých paneláků

Statik Jan Bořek v pořadu také promluvil na téma rekonstrukcí panelových domů, které jsou podle něj občas velmi divoké.

„Stalo se mi, že elektrikáři přesekali v nadpraží schodiště v panelovém domě výztuž, aby tam do toho schovali krabici od pojistek,“ uvádí neuvěřitelnou situaci Bořek.

Podle něj lidé také často přetěžují nosnost domu, což je výsledkem například instalací příliš velké vany, už prý také viděl pískoviště.

„Kdyby si tam někdo chtěl udělat bazén, tak nemůže a určitě si tam nemůže udělat pískoviště. Už jsem to taky viděl,“ uvádí další bizarní situaci statik.

Hasičský expert Kratochvíl nedokáže odhadnout, jak dlouho potrvá vyšetřování. Podle něj to mohou být týdny, ale spíš měsíce. Spíš podle něj bude velmi důležité, aby vyšetřovatelé důkladně zaznamenali všechna data a stopy, hlavně k tomu musí dojít ještě předtím, než se bude na domě cokoliv bourat nebo rozebírat. Podle něj je to důležité k přesnému stanovení příčin, průběhu a také odpovědnosti za to, co se stalo.

Požár na Slovensku

Ve slovenském Prešově v pátek okolo poledne došlo k výbuchu 12podlažního bytového domu. Vyhořet měla nejvyšší patra. Hasiči kvůli mrazu zásah v noci přerušili, nicméně před sobotní sedmou hodinou ranní velitel zásahu oznámil likvidaci požáru. Na místo tragédie vyrazili i předseda vlády Peter Pellegrini, ministryně vnitra Denisa Saková a ministryně zdravotnictví Andrea Kalavská.

Dům je momentálně neobyvatelný, horní čtyři patra zcela vyhořela. Dům zkontroloval statik. Uvádí se, že příčina požáru je vyšetřována a policie případ šetří jako podezření z obecného ohrožení.

Jak uvedl prešovský magistrát, na Volgogradské ulici využilo nouzové ubytování celkem 13 osob. Dle informací museli kvůli požáru opustit své domovy i obyvatelé několika přilehlých domů, na místě se nacházeli i vojáci a policisté.