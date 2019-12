Omlaťte liberálům Chartu 77 o hlavu, ohradil se Blaha proti útokům

„Často slyšíme, že jsme komunisti. A tak si myslím, že naši strašní antikomunisté, kteří s námi bojují, si mohou vzpomenout na text Charty 77,“ píše politik.

Blaha citoval z Charty 77:

„Zcela iluzorní je např. právo na svobodu projevu: Desítkám tisíc našich občanů je znemožněno pracovat v jejich oboru jen proto, že zastávají názory odlišné od názorů oficiálních. Jsou přitom často objektem nejrozmanitější diskriminace a šikanování ze strany úřadů i společenských organizací; zbaveni jakékoli možnosti bránit se, stávají se prakticky obětí apartheidu. Statisícům dalších občanů je odepírána ‚svoboda od strachu‘, protože jsou nuceni žít v trvalém nebezpečí, že projeví-li své názory, ztratí pracovní a jiné možnosti.“

"Řekněte, že tato slova nejsou rétorikou dnešního liberálního teroru?" - zeptal se Blaha.

„Obouchejte to liberálům o hlavu, přátelé. Protože právě o tom je dnešní doba. Je to o tom, co páchá jistý sluníčkářský prokurátor. Je to o tom, co páchají vědecké instituce, které pronásledují své zaměstnance za jiný názor.“

„V roce 1989 jsme ztratili sociální zabezpečení, bezpečnost a rovnosti, abychom měli svobodu slova. Dnes jsme zjistili, že jsme si vzali sociální zabezpečení, bezpečnost a rovnost, a máme méně svobody než dřívější režim. Blahopřeju k pravdě“ dodal politik.

Havran VS Blaha

Pod zjevným nátlakem některých sdělovacích prostředků Slovenská akademie učinila prohlášení, že se distancuje od Blahových komentářů na sociálních sítích. Vedení akademie označilo Blahovy příspěvky za nepřijatelné pro SAV. Tuto situaci v rozhovoru pro deník SME okomentoval Michal Havran, publicista a šéfredaktor portálu jetotak.sk.

Ve svém komentáři v úvodu Havran píše: „Ale naložil jsi jim, že? K*rvám liberálním, sluníčkářským b*zerantům, protislovenským prostitutkám, usmrkancům prokurátorům! Poplácáváte se v bufetu u tresky, povídáte si, aspoň to někdo řekne na plnou hubu. Náš Ľuboš, Potkan král, jak se vyzná! Prezidentka je čuba, co velebí homouše. A prokurátor, co si vůbec dovoluje obvinit trojnásobného premiéra? Nevadí, že o Romech mluví jako poslední pacholek. Zase jsi nám to nandal, Ľubošku, určitě se těšíš a myslíš, že je to nějaké hrdinství. Jenže to, co léta předvádíš, je nemravní póza. Ze lží o všech možných lidech sis vytvořil svět, ale v něm tě obdivují jen ti, kterým životní energii dává zloba“

Havran dále obviňuje Blahu, že létá soukromými letadly: „Jste člen země, ze které odešlo 300 tisíc mladých lidí.“

Podle Havrana je Blaha v občanské válce s většinou Slovenska a nemá talent na psaní, protože píše jen trapnosti.

Ľuboš Blaha je slovenský politik, poslanec Národní rady SR za stranu Směr-SD, ačkoli řádným členem strany není. Je ověřovatelem zahraničního výboru NR SR a předsedou výboru NR SR pro evropské záležitosti. Sám politik se drží levicového směru. Hlásí se k socialismu, antikapitalismu, antifašismu, alterglobalismu a umírněnému pacifismu.