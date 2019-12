Šikanovat se smí pouze Fico? Blaha připomněl výroky politiků o Romech, které prokurátorovi Honzovi nevadí

Blaha hned v úvodu vysvětluje, čeho se dané video týká. Svým posluchačům sděluje, že si poslechl některé výroky slovenských politiků a sluníčkářských občanů, a tak nyní vyzývá k zamyšlení, proč prokurátor Tomáš Honz nestíhá i je.

Co kdo řekl?

„Neuvěříte, co kdysi napsal Matovič o Romech. Nicholsonová chtěla sterilizovat romské ženy. Sluníčkářský student Hodal chtěl střílet oponenty. A liberální novinář Soltész označil Slováky za „východoevropskou chátru“. To ale zjevně prokurátorovi Honzovi nevadí – najednou to není rasismus ani hanobení. Žádné obvinění, žádné trestní stíhání. Šikanovat se smí pouze Robert Fico. Toto není dvojí metr, ale dvojí kilometr!“ napsal k videu.

Jako první se Blaha opřel do poslance za OĽaNO Igora Matoviče, který Romy kdysi označil za „zbojníky a příživníky, kterým dáváme koláče bez práce už dvacet let“. Tvrdil také, že i z jejich dětí vyrůstají příživníci a pokud by se těmto lidem odebraly sociální dávky, pak by více kradli a vraždili.

„To zní skoro jako generalizované informování o tom, že nás Romové okrádají a vraždí. Haló, pane Honzo,“ reaguje Blaha a poukazuje na to, že Matovič sám řekl, že jej nelze označit za rasistu, jelikož jen pojmenovává holá fakta.

Blaha také poukazuje na to, jak na slova poslance za OĽaNO reagovali jeho kolegové. Například Richard Sulík řekl, že výroky Matoviče komentovat nebude. Ale zato jeho tehdejší kolegyně Lucia Ďuriš Nicholsonová uvedla, že „Matovič si může říkat, co jen chce. Dotyčná pak zašla ještě mnohem dále, když navrhla povinnou sterilizaci pro romské ženy.

A co Boris Kollár? Ani toho Blaha nevynechal. „Idiotům přeji, aby jejich děti chodili do třídy se zaostalými a často dementními cikánskými dětmi,“ prohlásil kdysi Kollár s tím, že kašle na humanistické řeči o rovnosti a integraci.

„To říká Boris Kollár. A pan Honz? Nic,“ opět naráží Blaha na prokurátorovu nečinnost a dodává: „Takže, abychom tomu rozuměli. Když Robert Fico řekne, že si něco myslí velká část národa, tak je panem Honzou obviněn, a to tři měsíce před volbami.“

Naráží tak na to, že „když Matovič řekne, že jsou Romové příživníci, a Kollár prohlásí, že jsou to dementní děti a že jen zvyšujeme nenávist proti cikánům, když se je snažíme integrovat, a když Nicholsonová se Sulíkem chtějí sterilizovat romské ženy, tak to je všechno v největším pořádku a pan Honz je ticho, tichučko“.

Politik se tak snažil poukázat na to, že jakmile Fico něco řekne, hrozí mu vězení. Zatímco u druhých politiků tomu tak není.

Výroky sluníčkářů

„A je to ještě lepší, když se podíváme na výroky některých sluníčkářů,“ dodává Blaha.

„Pamatujete si, že by pan Honz podával nějaké trestní oznámení nebo že by vznesl obvinění? Když někdo chce jiné lidi střílet a takovým způsobem uráží lidi s jiným názorem, tak to není hanobení. To je v úplném pořádku, protože je to sluníčkář a liberál,“ zdůrazňuje Blaha odlišené vnímání věcí.

Zde člen Směru-SD zmiňuje třeba to, že student Emil Hodal chtěl svého času střílet lidi, se kterými nesouhlasil.

Na slova studenta pak reagovala i novinářka deníku SME, která napsala, že to vše okolo Hodala je jen konspirační teorie a šíří ji dezinformační weby. A prý dotyčný jen neodhadl literární žánr.

„Když chcete někoho střílet za jiný názor, tak neodhadnete literární žánr. Ale když Robert Fico řekne svůj politický názor, tak patří do basy,“ ironicky podotkl.

Řeč přišla také na poslance SaS „Voliči Směru mají jen první signální soustavu a bliká jim světýlko, když dožerou seno,“ pronesl kdysi. „Tohle není hanobení lidí, pane Honzo?“ ptá se politik.

Na závěr si pak Blaha nechal „to nejlepší nakonec“, jak sám uvedl.

„Liberální novinář Arpád Soltész se proslavil výrokem, že nemůže vystát bílou spodinu. Takovým způsobem označil chudší lidi, kteří mají jistou barvu pokožky. Tento výrok je jednoznačně rasistický a to si myslel i vyšetřovatel NAKA, ale někdo tohle stíhání zastavil. Víte kdo?“ naráží Blaha na to, že dané stíhání měl zastavit právě Honz.

Dvojí (kilo)metr

V závěru pak Blaha opět shrnuje výroky a poukazuje na to, že Fico nebo jakýkoli jiný představitel Směru nemohou říci svlj názor, jelikož jim hrozí pět let vězení.

„Tohle je těžká šikana. Pane Honzo, jestli okamžitě neobžalujete, stejně jako Roberta Fica, i Matoviče, Nicholsonovou, Soltésza, Hodála a další, pak neříkejte, že jste objektivní,“ řekl politik a dodal, že pokud si zmiňovaný prokurátor chce na něco hrát, tak ať je aspoň důsledný.

Obvinění Roberta Fica

Na začátku prosince se objevily informace o tom, že vyšetřovatel Národní kriminální agentury (NAKA) obvinil předsedu koaličního Směru-SD Roberta Fica za jeho výroky ve videu, ve kterém bránil odsouzeného rasistu z ĽSNS Milana Mazureka.

Uvádí se, že expremiéra obvinili celkem ze tří trestných činů. Fico se měl podle policie dopustit hanobení národa, rasy a přesvědčení, podněcování k národnostní, rasové a etnické nenávisti, a to souběžně s trestným činem schvalování trestného činu. Podle informací v případě pravomocného odsouzení hrozí předsedovi Směru-SD trest odnětí svobody, a to ve výši jeden rok až pět let.

Jen pár dnů poté ale Fico podal stížnost vůči obvinění, které vydal na pokyn na vznesení obvinění prokurátor Tomáš Honz. Podle informací bude o jeho stížnosti vůči tomuto obvinění rozhodovat speciální prokurátor Dušan Kováčik.

Co se týče Blahy, ten se již nejednou Fica v této věci zastal. Stalo se tak například tehdy, když se na sociální síti pokusil srovnat obvinění Fica a obvinění bývalého prezidenta SR Andreje Kisky. Ten je stíhán za daňový podvod a Blaha uvedl, že tyto dvě věci považuje za „nebe a dudy“.