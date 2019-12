Stále tomu nevěří: Cibulková prozradila detaily svého těhotenství

Před pár dny sportovkyně na svém Instagramu prozradila, že je v požehnaném stavu, a teď médiím uvedla i některé podrobnosti.

Navzdory tomu, že začátek těhotenství nebyl lehký, momentálně Cibulková si svého stavu užívá.

„Hlavně jsem ráda, že je všechno v pořádku,“ poznamenala tenistka s tím, že jen první tři měsíce byla dost unavená.

Zdá se, že doposud nevěří, že nosí nový život pod srdcem.

„Je to tak neskutečné, že jsem se první měsíce těhotenství těšila, až mi vyroste břicho,“ neskrývá své emoce Cibulková.

„Až maminka říkala: Proboha, takové břicho jsem já měla v šestém měsíci,“ dodala.

Podle jejích slov, termín porodu vychází na začátek června.

Cibulková vnímá svůj stav v klidu, spokojeně, ale bez zbytečného a nadměrného přetěžování informacemi na toto téma. Navíc nespěchá i s nákupy.

„Na všechno jsem velmi zvědavá, ale nejsem taková ta šílená maminka, co by četla všechny knížky a nějak to sledovala. Radím se s lékařkou, ale jinak to nechávám spíš plynout. Nenakupují ani věci. Stále to má čas, ale moje máma se trochu činila a něco už nakoupila. Stále mi to přijde neskutečné. Těšila jsem se, že konečně mám břicho, protože jsem tomu nevěřila“ podotkla sportovkyně.

Pohlaví potomka už Dominika se svým manželem Michalem Navarou vědí.

„I jméno máme vybrané, ale ještě si to chceme nechat pro sebe. Bude ovšem typicky slovenské,“ sdělila novinářům Cibulková.

Krátký románek s miliardářem

Na konci listopadu jsme informovali o tom, že se po skončení své kariéry Cibulková rozhodla potěšit své fanoušky odvážnou knihou o svém životě, kde autorka kromě mnoha jiného povyprávěla o jednom ze svých pikantních dobrodružství.

Autobiografie Tenis je můj život odhalila, že Cibulková měla doslova krátký románek s miliardářem.

„Psali jsme si. Osobně jsem ho viděla až po Wimbledonu. Přitahoval mě jako muž i jako silná osobnost,“ uvedla tenistka.

V době, kdy se Cibulková léčila se zraněným žebrem, dostala od tajemného muže nabídku. „Přišlo od něj pozvání na jachtu. Jela jsem se tam tajně vyléčit. Nikdo to nevěděl. Poprvé v životě jsem si postavila hlavu. Nikdo mě nemohl zastavit,“ vyprávěla.

„Strávila jsem tam s ním čtyři týdny. Bylo to fajn. Bez závazků, bez plánů… To bylo ale všechno, co jsem se ctitelem zažila. Pak už jsem se s ním nesetkala. Bylo to krátké, ale dodnes na to ráda vzpomínám,“ dodala.

Podle slovenských novinářů jde o amerického podnikatele s řeckými kořeny Erica Assimakopoulose.

Několik měsíců po vášnivé plavbě se Dominika seznámila se svým současným mužem a bouřlivý milostný život plný krátkodobých vztahů skončil.