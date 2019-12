Pro Danka je koaličním partnerem za stolem Robert Fico

Šéf strany SNS sdělil, že mezi Peterem Pellegrinim a Robertem Ficem měl velmi těžkou situaci. Podle jeho slov měli premiér a předseda strany Směr několikrát odlišné názory v různých otázkách. Dodal, že nejde, aby Fico říkal jednu věc a premiér Pellegrini druhou.

„Robert Fico musí říct, že basu a klíče od míchačky drží Peter Pellegrini a budu se ptát Pellegriniho. Ale nemůže jeden den říkat něco jiného Fico a jiného Pellegrini,“ sdělil a dodal, že Pellegrini je premiérem i díky němu.

Rovněž se nechal slyšet, že kroky Směru-SD během posledních čtyř měsíců byly „nešťastné“. Danko vyjádřil názor, že předseda vlády si „velmi rychle zvykl na jisté manýry“, proto se ptá, kdo bude jeho partnerem.

„To bude strašná změna ve Směru-SD, jestli se to dostane ke stavu, že nebude platit slovo Roberta Fica,“ přemýšlel nahlas.

Zrušení rekreačních poukazů

„Když já něco řeknu na Bugára, že mě oklamal, tak mě oklamal. Protože chtěl národnostní školy, za to mi zrušil ministerstvo cestovního ruchu a sportu. Za to mi zrušil rekreační poukazy pro všechny. Za jeden zákon, který jsme mu stopli, mi pětkrát bohužel ublížil,“ dodal.

Další osoba, kterou předseda SNS zmínil, byl předseda strany Most-Híd Béla Bugár. Dle jeho slov jej oklamal.

Kromě toho se nechal slyšet, že za nebezpečný považuje fakt, že mladí lidé inklinují k ĽSNS. „Rusko na Kotlebu kašle, ĽSNS neuznává,“ dodal Danko. Co se týče volební kandidátky, Danko zmínil, že pořadí na ní velmi neměnil. Dle jeho slov jsou tam lidé, kteří s ním byli v dobrém i ve zlém. Dodal, že právě SNS je jedinou stranou, ze které nikdo neodešel.

Kromě jiného Danko vyslovil nahlas svou obavu z toho, že politika je pořád „teatrální“. Zároveň přislíbil, že pakliže bude ve vládě i po volbách v roce 2020, postará se o všechny. Dodal, že díky opatřením, které zavedla jeho strana, si „učitelé hladí bříška“. Kromě tohoto kroku vidí zásluhy strany SNS i v takových věcech, jako jsou dle jeho slov zvýšení důchodu, zrušení koncesionářských poplatků pro důchodce. Podotkl, že v příštím roce bude v rozpočtu dost peněz.

Parlamentní volby na Slovensku

Danko dříve prohlásil, že volby do Národní rady Slovenské republiky proběhnou 29. února a vyzval občany, aby volili zodpovědně, zajímali se o budoucnost země. Jedná se o osmé parlamentní volby v dějinách samostatného Slovenska. Politická kampaň oficiálně začala dne 5. listopadu.

Podle nedávného průzkumu agentury MVK, kdyby parlamentní volby proběhly v zemi již v listopadu, zvítězila by strana Směr s 19,1 % hlasů, na druhém místě by skončila koalice stran Progresivní Slovensko/Spolu-občanská demokracie (PS/Spolu). Další pozici by obsadila ĽSNS (8,9 %), o 0,1 % míň by získala strana bývalého slovenského prezidenta Andreje Kisky Za lidi. OĽaNO by volilo 7,9 % dotazovaných. KDH by mělo 7,6% podporu, SNS by získala 7 %. Do parlamentu by se mohlo dostat i hnutí Jsme rodina s 6,5 %. Strany SMK, SaS, Dobrá volba, Vlast a Most-Híd by se do parlamentu nedostaly.