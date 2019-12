Směr-SD se v novém videu obrátil k opozici. Nevhodná témata a otázky přimějí se každého zamyslet

Ve snaze získat voliče před únorovými volbami politik zveřejnil na Facebooku nové video, v němž poukazuje na důležitá témata.

Tímto způsobem předseda strany Směr upozorňuje zároveň i na priority svého politického hnutí.

Na úvod je popis k fotografii slovenského automobilového průmyslu ukončen politikem třemi tečkami: „Když jsme dělali slovenskou ekonomiku globálně úspěšnou… “.

Dále můžete několikrát vidět poznámku „Opozice byla zaneprázdněna šířením lží“, a to k novince TA3 s názvem „Fico měl vydírat Kisku, NAKA trestní stíhání zastavila“. A později to samé k titulkům „SaS: Dohoda Směru o zvýšení minimální mzdy škodí zaměstnancům“ a „Matovič zuří: Fico má v Belize ulitých 700 milionů“.

Pak se připomíná, kdo má zásluhu na značném snižování nezaměstnanosti za posledních sedm let pod pět procent.

Nechyběla ani připomínka problému uprchlické krize. Patřičná fotografie má popis „Když jsme chránili Slovensko před migranty.“

Pak na videozáznamu lze přečíst slib hnutí na pozadí hor: „Vždy budeme dělat významné změny pro Slovensko zodpovědným způsobem.“

Na závěr videa je vidět pozměněné logo strany s podtitulem Nový směr s heslem „Zodpovědná změna“.

Oponenti coby děti

Před několika dny jsme psali o tom, že Fico odpálil další nálož svým novým předvolebním videem. V něm jsou jeho oponenti zobrazeni jako malé děti a on je jejich vychovatel.

„Jsi zhulený! Kisko, slez! Zase lžeš, Igorku,“ takto podobně politik ve videu vytýká různé věci svým svěřencům – neposlušným dětem reprezentujícím liberální opozici.

„Děcka, to nemyslíte vážně,“ kárá dále Fico politiky.

Expremiér ve videu kárá například chlapce, který má představovat Michala Trubana, za to, že přišel do školky zhulený.

„Miško Trubanů, jak to vypadáš? To se nestydíš přijít do školky takhle po ránu zhulený?“ říká Fico na adresu předsedy hnutí Progresivní Slovensko, který přiznal, že má zkušenosti s drogami.Předseda Směru se dotkl i nedávné kauzy Gorila: „Mirku Beblavý, už s tím, prosím tě, přestaň, všichni vědí, že jsi gorilí mládě.“

„Andreji Kisko, prosím tě, slez z toho bílého koně. Jinak tě vezmu a vezmu tě k zubaři Francovi,“ pustil se Fico do bývalého prezidenta země a připomněl kauzu Kiska – popradský zubař.

„Jasně, Igorku Matoviči, už zase lžeš. Takový dlouhý nos ti naroste, uvidíš,“ kopl si Fico do člena Národní rady Igora Matoviče, který zveřejnil informaci, že Fico má od roku 2008 schránkovou firmu ve středoamerickém Belize. Poté ale dotyčný přiznal, že informaci čerpal z anonymu, který mu přišel.