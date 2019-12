„Jsem vděčný Rudé armádě, tak jsem extremista, ne?“ Blaha navštívil Liptovský Mikuláš a uctil památku sovětských vojáků

Na začátku svého příspěvku píše Blaha o tom, že v Liptovském Mikuláši spáchal dle jeho slov několik zločinů.

„Ľudovít Štúr je pro mě hrdina – zatkněte mě! Nejprve jsem vyjádřil úctu Ľudovítovi Štúrovi na místě, kde štúrovci sepsali Žádosti slovenského národa. A to se dnes nesmí, vždť to je jasný nacionalismus a antisemitismus,“ napsal Blaha.

Dále se politolog ptá, zda patří do vězení on a všichni, co souhlasili se Štúrem. „Štúr kritizoval Západ a obdivoval Rusko, kdyby ještě žil, sluníčkáři by ho určitě označili za ruského agenta a zavřeli do vězení za hanobení,“ pokračoval ve svém příspěvku.

Na sociální síti pokračoval řečnickou otázkou. „Jsem vděčný Rudé armádě – takže jsem extrémista, ne?“

Boje za svobodu

Jak Blaha píše, zapálil svíčku i k památníku slovenských osvoboditelů od fašismu v Háji. Dle jeho slov probíhaly v Liptovském Mikuláši jedny z nejtužších bojů za slovenskou svobodu a kromě československých vojáků umírali i ti sovětští s červenou hvězdou na hrudi.

„Prý i to je dnes zakázané. I za to mě chtějí zavírat. Že vyjádřím dík Rudé armádě, komunistům, Rusům – za naši svobodu. Tak do toho, zavřete mě za to, sluníčka! Šup, Nicholsonová, podej na mě trestní oznámení,“ nešetřil poslanec slovy.

Jak uvedl, on sám nikdy nepřestane vyjadřovat dík osvoboditelům a svíčku jim zapálí i v tom „svobodném a demokratickém vězení“.

„S úctou jsem si dnes připomněl i Juraje Jánošíka, naši legendu. Tady ho odsoudili. Bohatým bral a chudým dával. První slovenský socialista. Můj velký vzor. Nezavřou mě za to?“ dotazoval se dále Blaha a dodal, že pro liberály je Jánošík zločinec a on sám jeho zločiny schvaluje.

Utopický socialista

V příspěvku zmínil i Janka Krále, který se v Liptovském Mikuláši taktéž narodil. Blaha jej označil za „slavného utopického socialistu, který vyzýval k revoluci“.

„No chápete, čistý extrém – bojoval za národ a za chudé lidi. Nacionalista a komunista, co jiného? A já se s ním fotím, do vězení se mnou! Prosím Předsednictví SAV, aby mě okamžitě odsoudili!“ pokračoval poslanec.

Bojování za práva

Rovněž zmínil, že se přišel podívat i na místo, kde se přijala 1. května 1918 Mikulášská rezoluce za národní suverenitu. „Můžu si povídat s dělníky, soudruhové ze SAV, nebo i to je zakázané?“ položil otázku Blaha.

V závěru popsal situaci, kdy za ním přišel v restauraci neznámý pán, který mu chtěl vyjádřit podporu a podat ruku. I kuchař požádal poslance, aby si s ním udělal fotografii. „Lidé mi drží palce. Pracující lidé, běžní lidé. Protože jako levicový politik hovořím jejich jazykem a bojuji za jejich práva,“ poznamenal.

„Spáchal jsem v Liptovském Mikuláši tolik zločinů, že se musím na každém rohu dívat, zda po mně už nejde policie. Štúr, Jánošík, Kráľ, Rudá armáda, dělníci – ach, to všechno je dnes zakázané. Žijeme přece ve svobodě a demokracii. (…) Liptovský Mikuláš je překrásné město s úžasnými lidmi. Historická duše Slovenska. Pokud mě nezavřou za mé názory, vrátím se sem s rodinkou – odnáším si krásné vzpomínky,“ dodal Blaha.